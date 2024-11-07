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屏東潮州8300支路燈都有身分證 民眾發現故障掃碼立即回報維修

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州鎮將8300多支路燈逐一編碼，民眾發現路燈不亮只要掃描QR碼，系統就會回報公所。記者潘奕言／攝影
潮州鎮將8300多支路燈逐一編碼，民眾發現路燈不亮只要掃描QR碼，系統就會回報公所。記者潘奕言／攝影

屏東縣潮州鎮打造路燈故障回報系統，將鎮內8300多支路燈逐一編碼，每支路燈都有自己的「身分證」，民眾發現路燈不亮只要掃描QR碼，系統就會回報公所，大幅提升維修效率及時程。未來公所計畫進一步擴充系統，增加道路破損及災害回報功能。

潮州鎮公所路燈問題均由公園路燈管理所南負責，以往路燈不亮只能靠民眾打電話通報里長或公所，因多在晚上公所無人上班，加上有的地方偏僻很難說明清楚，常會造成溝通「雞同鴨講」狀況，維修人員也找不到正確地點。

為了解決問題，鎮公所花了1年多時間打造路燈故障回報系統，將鎮內8300多支路燈逐一編碼，貼上號碼牌，並研發一套LINE系統，民眾只要發現路燈故障，可直接打電話通報路燈號碼，或用手機掃瞄QR碼，系統便會自動回報給公所。

系統已於11月上線，由於有系統即時回報及定位，維修人員除了能馬上獲知故障訊息迅速前往外，也能精準知道故障地點，不用再浪費時間尋找，大幅提升維修效率及時程。

鎮公所主任秘書王建元說，因鎮內所有路燈都已納入系統，等於已建構鎮內一套完整的「回報網絡」，未來系統將持續擴充，加入道路破損及災害回報功能，打造健全的防災系統。未來民眾若發現道路破損，或風災後路樹傾倒等狀況，都能找尋最近的路燈編碼即時回報，縮短修復救災的時程，減少人員傷亡或物品損失。

潮州鎮將8300多支路燈逐一編碼，民眾發現路燈不亮只要掃描QR碼，系統就會回報公所。圖／鎮公所提供
潮州鎮將8300多支路燈逐一編碼，民眾發現路燈不亮只要掃描QR碼，系統就會回報公所。圖／鎮公所提供
潮州鎮將8300多支路燈逐一編碼，民眾發現路燈不亮只要掃描QR碼，系統就會回報公所。記者潘奕言／攝影
潮州鎮將8300多支路燈逐一編碼，民眾發現路燈不亮只要掃描QR碼，系統就會回報公所。記者潘奕言／攝影

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