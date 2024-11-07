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高雄七賢橋旁路口轉角變寬還裝護欄 散步好安心

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
七賢二路與河東路口施作「轉角優化改造」工程，以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄。圖／高雄市工務局提供
七賢二路與河東路口施作「轉角優化改造」工程，以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄。圖／高雄市工務局提供

高雄市七賢路平時車流繁忙，七賢橋路段橫跨愛河兩岸，許多民眾遊客會此散步運動，工務局為此在七賢二路與河東路口施作「轉角優化改造」工程，將轉角空間擴大，縮短行人穿越馬路的距離及時間，以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄，讓行人能安心等待和通過路幅寬廣車多繁忙的七賢路段

七賢路是銜接高市前金區與鹽埕區的市區重要道路，七賢橋路段橫跨愛河兩岸，鄰接愛河沿線綠廊步道，周邊觀光餐飲民生休憩機能豐富，為強化人行安全及舒適度，工務局道路養護工程處針對車流量大的七賢二路與河東路口進行「轉角優化改造」，將轉角人行空間擴大整新，並於轉角設置護欄，讓行人能安心等待和通過路幅寬廣車多繁忙的七賢路段。

工務局表示，七賢河東路口是愛河觀光廊道的節點之一，附近旅宿林立，不少人在河濱散步、運動、騎行，本次路口改造將轉角空間擴大，縮短行人穿越馬路的距離及時間，並以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄，區隔車流和行人，除避免行人隨意穿越道路，也減緩事故發生可能對行人帶來的衝擊。

道工處補充，人行道設置護欄旨在保護行人安全，目前本市於苓雅區海邊路與新田路口、左營區自由三路與孟子路口亦設有人行道轉角護欄，多數民眾給予正面回饋，道工處會持續傾聽各界意見，精進行人安全保護相關設施。

七賢二路與河東路口施作「轉角優化改造」工程，以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄。圖／高雄市工務局提供
七賢二路與河東路口施作「轉角優化改造」工程，以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄。圖／高雄市工務局提供
七賢二路與河東路口施作「轉角優化改造」工程，以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄。圖／高雄市工務局提供
七賢二路與河東路口施作「轉角優化改造」工程，以平順、耐久、美觀的優質材料換新鋪面、改善無障礙斜坡道，同時增設4處轉角護欄。圖／高雄市工務局提供

人行道 愛河 行人 高雄市

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