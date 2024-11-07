高雄國際會議中心面臨轉型 勞工局明年進駐使用

高雄國際會議中心曾經是知名的會展場地，近年亞灣區國際展覽館啟用，委外廠商去年退場未續約。市府勞工局今天證實，經發局已將會議中心移交勞工局，內部辦公室正整修，勞工訓練就業中心及勞檢處預計明年進駐國際會議中心，整體空間規畫仍在討論中。

高雄國際會議中心是前市長謝長廷任內規畫興建，2000年啟用至今，市府原本委外經營，廠商去年9月終止合約，今年2月，市府經發局移交勞工局。

高市議會今早質詢社政部門，議員簡煥宗關心國際會議中心未來規畫。勞工局長江健興表示，國際會議中心已從經發局移交給勞工局，訓練就業中心與勞檢處會遷移過去4、5樓，正裝潢內部及設置機電，進度已達92％，會議中心鄰近捷運、交通便利，希望兩單位更緊密與地方結合。

簡煥宗說，鹽埕區大型會場中心不多，現在會議中心的一樓提供市民辦活動，年輕朋友喜歡的Cosplay會場、賣書、賣衣物及結婚喜宴，今年九九重陽節勞工局未開放，必須在戶外辦活動，希望一樓繼續開放市民使用。

江健興回應，先趕4、5樓進度，未來的用途與規畫正在討論中，不然勞檢處無法搬過去，預計年底前整理完畢，明年要搬。