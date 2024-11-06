高雄展覽館10周年 串連產業鏈帶動會展經濟

坐落亞洲新灣區的高雄展覽館，啟用10周年，今舉行 10 Years and Beyond活動，吸引台灣會展廊帶產業鏈齊聚高雄，盼與高市府新會展經濟計畫結合，透過中央、地方與會展產業協力整合，繼演唱會經濟爆發，再創會展經濟的新動能。

為建立會展產業鏈綠色經濟指標，高雄展覽館也宣布與一卡通簽署合作備忘錄，在經發局長廖泰翔見證下，由高雄展覽館總經理涂宇欣與一卡通公司總經理鄭鎧尹完成簽署，導入綠色交通、電子支付數據、碳足跡數據認證，接軌國際循環永續趨勢。

安益集團高雄展覽館董事長涂建國指出，高雄展覽館是南部地區最重要的展覽場域，今年啟用10周年，也是高雄發展會展城市的第1個10年，希望藉由高雄展覽館 10 Years and Beyond 活動，打造產業交流共同平台，期待與產業鏈夥伴有更多創新合作，啟動高雄會展新動力，以躍為全球化會展首選地目標邁進。

廖泰翔表示，演唱會經濟的推動，不僅帶動高雄商業活力，更提升城市品牌價值，未來將透過跨局處整合與業者更緊密合作，提出最符合會展產業需求的政策與計畫，爭取更多大型國際會展活動在高雄舉辦。