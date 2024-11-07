高雄敬老卡搭小黃 長者怨難叫車

高雄市已發放42萬張敬老卡，長者可以憑卡扣點搭計程車，但全市僅4家特約車行、1992輛計程車可使用敬老卡，不及台北、台中、桃園等縣市，長者埋怨不好用，議員質疑社會局每年編2.1億元用作敬老卡交通福利，用在計程車、捷運卻不到2成！社會局表示，會加速擴增特約車輛及敬老卡功能。

議員批高市敬老卡使用不便，預算成效差，社會局長蔡宛芬坦承，全市計程車裝設讀卡機數量過低，導致無法配合敬老卡使用，社會局會盡速與交通局、一卡通公司接洽，擴增特約計程車隊數量，也鼓勵業者裝設讀卡機。

高市提供年滿65歲市民及年滿55歲原住民申辦敬老卡免費搭公共車船和輕軌，每年1200點社福點數可搭高雄捷運、特約計程車及台鐵；長者憑卡搭特約計程車，每趟扣50點。

不過目前特約計程車讀卡機需外接手機App才能讀取點數，許多年邁司機嫌麻煩，多不願裝設。長期使用敬老卡搭車的葉淑英表示，敬老卡需先儲值，才能扣抵計程車費，她平時叫台灣大車隊，都能順利預約到車，但在醫院、車站外排班的計程車，多數沒能提供敬老卡服務。

「高雄市有23個車隊、9000輛計程車，提供敬老卡服務的只約2成」，市議員鄭孟洳說，高市提供敬老卡服務的特約車輛僅1992輛，台灣大車隊占1901輛、YOXI有51輛、皇冠車隊31輛、伍福大車隊9輛，不過長輩平日在住家附近攔計程車，屢屢碰壁，得預約才可能搭到，社會局應積極尋找合作車隊，研擬補助敬老卡刷卡設備。

她另指，台北敬老卡點數480點、台中1000點、桃園800點數均是「每月重計」，僅高雄是「每年重計」，高雄敬老卡每年2.1億元交通福利預算，截至今年9月用在捷運、計程車、台鐵僅4020萬，執行率不到2成，預算成效差，要求社會局研擬擴增敬老卡使用範圍，也要與市民卡整合，提升發卡率、使用率。