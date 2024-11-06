高雄發行綠債拚轉型淨零城市獲獎 再獲准發行135億元

天下雜誌今公布「2024天下城市治理卓越獎」得主，高雄市「從綠債走向淨零城市」在全國22縣市、近200件提案脫穎而出，獲得經濟成長組開創獎。財政局說，這對市府團隊率先全國發行政府綠債，落實環境永續及淨零城市努力的肯定。

財政局長陳勇勝表示，他特別感謝市議會在2年前率先全國通過乙類公債發行自治條例，以及金融監督管理委員會、財政部及證券櫃檯買賣中心、高雄銀行、市府捷運局和綠色投資人參與，讓首檔政府綠債得以發行。

陳勇勝指出，近年來國內外升息環境下，市府善用債券利率固定特性，不增加債務，大幅節省利息支出，例如2020年市長陳其邁上任後，至今年為止，共發行公債及綠債889億元，累計節省利息20億元。

陳勇勝說，這次獲獎提案透過結合民間資源，讓有意善盡企業社會責任的綠色投資人，共同參與淨零城市轉型，節省政府利息支出，財政更健全，提供市民更好生活環境，達成聯合國永續發展目標(SDGs)。

為擴大推動綠色金融及利息節省效益，今年已再向證券櫃檯買賣中心申請獲准發行135億元政府綠債，未來也將規畫發行社會責任債券，讓民間企業與政府共同為環境永續努力。