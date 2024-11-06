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屏東西市場缺失連連議員批改善慢 攤商無奈請傾聽他們聲音

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東西市場正式營運4個月，當初風光開幕，未料暑假一過人潮衰退，近日成為議會質詢焦點，批縣府改善不力。記者劉星君／攝影
屏東西市場正式營運4個月，當初風光開幕，未料暑假一過人潮衰退，近日成為議會質詢焦點，批縣府改善不力。記者劉星君／攝影

屏東西市場正式營運4個月，當初風光開幕，未料暑假一過人潮衰退，近日成為議會質詢焦點，議員批，攤位種類混雜、充斥油煙味、交通問題都亟須改善，已有5家攤商解約退場。攤商無奈嘆，請縣府正視他們的聲音與訴求。

屏東縣議會定期會，針對西市場改善問題，多名議員都提出現況，希望縣府要正式，議員曾義雄今直指，縣府改善不力，充耳不聞。11月又有3家攤商解約不做。

曾義雄今在議會質詢說，西市場花2億元新建，副總統蕭美琴出席開幕，一開始吸引人潮，但好景不常，消費者來一次就不來了，還以為詐騙，一到現場發現油煙味重、生葷食都放同一區。

曾義雄怒批，抽油煙的設施都沒有做好，交通動線混亂，交通堵塞，附近居民抱怨，攤商反映的問題都沒有改善，有攤商已經撐不下去了，這個月有3家解約，縣府仍依規定沒收履約保證金，這樣對嗎？

曾義雄也請縣府其他單位環保局、交旅處要介入協助。環保局長顏幸苑說，會派人協助到場，她自己也去了很多趟，西市場是密閉空間，雖有靜電集塵設施，但可能是馬力或電壓不夠等因素，會協助輔導改善。

西市場一名攤商無奈說，幾乎都沒人潮，7月開幕後，暑假一結束，業績雪崩式下滑，跟縣府反映多次油煙設備問題要改善，卻充耳不聞，攤商內部也有不同聲音，市場民怨很高，請縣府傾聽大家心聲，而不是只單聽某些人說法。

這名攤商無奈說，很難撐下去，西市場缺失跟縣府反映多次，停車，油煙，遮雨棚等，有些遊覽車想要來，但卻沒有遊覽車停車位，當初定位是菜市場，如今卻變成四不像。

縣府城鄉發展處長陳志宏在議會答詢說，西市場已研究改善，任何傳統零售市場只要有熟食，油煙是避免不了的，西市場是公有零售市場，土地是公共設施用地。對於攤商解約部分，會視個案討論。

屏東西市場因建築物老舊、結構安全堪慮及環境等因素，屏東縣政府爭取中央補助8200多萬元，連同自籌款1億1000多萬元，斥資總金額1億9千多萬元，2022年7月拆除，同年10月7日動土，原址重建，今年7月正式開幕。

屏東西市場正式營運4個月，當初風光開幕，未料暑假一過人潮衰退，近日成為議會質詢焦點，批縣府改善不力。記者劉星君／攝影
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屏東縣政府 攤商 議員

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