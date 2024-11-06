快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

亞洲永續供應暨循環經濟展高雄登場 提供媒合平台

中央社／ 高雄6日電

2024亞洲永續供應暨循環經濟展（TASS）今天起，一連3天在高雄展覽館登場，有130家企業、廠商參展。現場並提供商機媒合平台，為各產業與國際間的合作及技術合作創造契機。

高雄市副秘書長王啟川致詞時表示，地球超載率越來越高，如何讓廢物變資源，讓資源可以再使用是非常重要的課題，高市府也成立淨零學院，積極推動數位淨零轉型，確保產業與環境永續並行，歡迎所有企業把人才送到淨零學院上課。

經濟部產發署主秘林德生說，台灣將廢棄物再生成為用品的成績是很顯著的，像是許多運動選手所穿著的吸汗衣物，是由廢棄寶特瓶再生處理的成品，而這都是來自台灣的技術。

主辦單位表示，今年參展單位創新高，130家企業參與、現場有350個攤位。今年TASS共有5大主題，包括「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」、「能源」等，展示台灣在永續技術領域的創新成就，並透過展覽進行商業媒合，創造會展平台價值，具體協助產業與企業尋找淨零轉型解決方案。

TASS將舉辦2場論壇、7場講座，邀請政府、龍頭企業及學界代表探討能源轉型、資源循環、智慧製造、低碳建築及綠色金融等應用。展會現場並提供商機媒合平台，為各產業與國際間的合作及技術合作創造契機。

永續 淨零

延伸閱讀

南島語言復振論壇 跨國學者專家齊聚高雄

高雄淨零學院培養減碳人才有成 獲城市治理卓越獎

高雄再發行135億綠債 市府：也擬發行社會責任債券

財劃法3分鐘送委員會 高雄綠營跳腳批「服貿翻版」

相關新聞

高雄發行綠債拚轉型淨零城市獲獎 再獲准發行135億元

天下雜誌今公布「2024天下城市治理卓越獎」得主，高雄市「從綠債走向淨零城市」在全國22縣市、近200件提案脫穎而出，獲...

屏東西市場缺失連連議員批改善慢 攤商無奈請傾聽他們聲音

屏東西市場正式營運4個月，當初風光開幕，未料暑假一過人潮衰退，近日成為議會質詢焦點，議員批，攤位種類混雜、充斥油煙味、交...

從10坪換到150坪 犯保協會屏東分會喬遷縣民公園附近

財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今天舉行喬遷揭牌儀式，他們從原本10坪空間，搬遷到縣民公園附近有150坪場域，因應...

警政署表揚全國績優交、義警 金門警局2人獲獎

為彰顯政府對道路交通安全的重視，及提升交通執法員警與交通義警工作士氣，警政署每年都會舉辦績優交通警察暨交通義勇警察表揚活...

屏東縣唯二車站商場走過疫情低潮 業績恢復疫前水準

台鐵屏東車站及潮州車站是屏東縣內唯二設有商場的車站，均由太平洋百貨經營。目前屏東驛站商場有30餘品牌、潮州驛站商場有約2...

關懷離島需求！醫師攜手企業捐贈產科儀器給金門醫院

關懷離島醫療需求，林思宏醫師x5慈善基金會與我的輕食有限公司攜手捐贈婦兒科醫療儀器設備給金門醫院，此次捐贈剖腹產多功能牽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。