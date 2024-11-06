南島語言復振論壇 跨國學者專家齊聚高雄

受到全球化和現代化影響，傳統南島語言面臨消亡危機，2024南島語言復振論壇今天在高雄承億酒店舉行，聚焦南島語言的復振與文化交流，強調台灣作為南島語族原鄉的重要，來自加拿大、紐西蘭、馬紹爾群島及台灣各地的代表及專家學者齊聚一堂，分享復振經驗和策略，為打造南島族語友善環境集思廣益，攜手守護南島文化。

這項論壇由財團法人原住民族語言研究發展基金會主辦，與行政院原住民族委員會合作，主題為「營造族語友善環境」，會中討論各國推動族語環境營造之策略及措施，增強語言教育和社區部落參與的策略，以喚起社會對原住民族語言的重視，