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南島語言復振論壇 跨國學者專家齊聚高雄

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
原民會副主委鍾興華。記者劉學聖／攝影
原民會副主委鍾興華。記者劉學聖／攝影

受到全球化和現代化影響，傳統南島語言面臨消亡危機，2024南島語言復振論壇今天在高雄承億酒店舉行，聚焦南島語言的復振與文化交流，強調台灣作為南島語族原鄉的重要，來自加拿大、紐西蘭、馬紹爾群島及台灣各地的代表及專家學者齊聚一堂，分享復振經驗和策略，為打造南島族語友善環境集思廣益，攜手守護南島文化。

這項論壇由財團法人原住民族語言研究發展基金會主辦，與行政院原住民族委員會合作，主題為「營造族語友善環境」，會中討論各國推動族語環境營造之策略及措施，增強語言教育和社區部落參與的策略，以喚起社會對原住民族語言的重視，

原住民族語言研究發展基金會指出，南島語族涵蓋台灣及太平洋多地的原住民族語言，擁有豐富文化資源。然而，隨著全球化和現代化的挑戰，許多南島語言正面臨逐漸消亡的危機。此次論壇的召開正是出於對南島語言及文化永續發展的深切關懷，期待透過國際交流，讓各國代表及專家學者分享成功經驗，並共同探討有效語言復振策略。目標在於促進人才交流與合作，鼓勵各國專家攜手研究南島語言復振的策略，並建立可持續的交流平台。透過這樣的互動，與會者將汲取彼此經 驗，增強語言復振的實效性與影響力。

財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀、谷木。記者劉學聖／攝影
財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀、谷木。記者劉學聖／攝影
2024南島語言復振論壇今天在高雄承億酒店舉行，高雄桃源區興中幼兒園帶來精彩表演。記者劉學聖／攝影
2024南島語言復振論壇今天在高雄承億酒店舉行，高雄桃源區興中幼兒園帶來精彩表演。記者劉學聖／攝影
2024南島語言復振論壇今天在高雄承億酒店舉行，國內外學者專家齊聚一堂，希望為打造南島族語友善環境集思廣益，攜手守護南島文化。記者劉學聖／攝影
2024南島語言復振論壇今天在高雄承億酒店舉行，國內外學者專家齊聚一堂，希望為打造南島族語友善環境集思廣益，攜手守護南島文化。記者劉學聖／攝影

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