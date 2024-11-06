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從10坪換到150坪 犯保協會屏東分會喬遷縣民公園附近

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影

財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今天舉行喬遷揭牌儀式，他們從原本10坪空間，搬遷到縣民公園附近有150坪場域，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今也特別出席。

法務部長鄭銘謙說，屏東是他第一任當檢察官地方，新的地點在台糖附近，他以前常常騎單車到這裡，感到既熟悉又陌生，謝謝台糖提供場域；去年屏東明揚大火，今年東港安泰醫院大火，面臨風雨交雜，水火無情，犯保團隊們第一時間，不畏風雨到到現場，協助家屬。

犯保協會屏東分會主委梁應鐘說，謝謝台糖屏東區處相助，犯保辦公室與馨生人保護據點，落腳在縣民公園門口，這裡有寬敞空間、明亮視野與便捷交通，從原本10坪空間，這裡有150坪。

梁應鐘說，法務部近年來，為了落實犯罪被害人保護權益，經過數十次會議，將犯罪被害人保護法修正更名為犯罪被害人權益保障法。

梁應鐘說，修法後將以往側重的補償、保護概念，擴充提升強調人性尊嚴，以同理心態度，加強對被害人及其家屬保障，也告訴社會大眾，犯罪行為發生，被害人面臨茫然無助，法務部轄下的犯保協會，會提供最好的扶助資源諮詢，一路相隨，相伴到底。

新的辦公空間在屏東市台糖街133號2樓，圍繞在辦公室周圍的是綠意盎然公園，窗外看出去皆是美景，期許能為馨生人們的內心帶來一絲安靜平和。另外辦公室內也提供馨生保護據點。

今天出席開幕儀式有法務部長鄭銘謙、法務部督導參事林嚞慧、財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、屏東地檢署檢察長陳盈錦、屏東地院院長李昭彥、屏東市長周佳琪等人與會。

財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，從原本10坪空間，搬遷到縣民公園附近150坪場域。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，從原本10坪空間，搬遷到縣民公園附近150坪場域。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，因應犯罪被害人權益保障法修法後，業務量需求增，屏東分會在最短時間，用最少租金租下最大空間，法務部長鄭銘謙今出席。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，現場溫馨又熱鬧。記者劉星君／攝影
財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今舉行喬遷揭牌，現場溫馨又熱鬧。記者劉星君／攝影

屏東 法務部

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