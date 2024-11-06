快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

犯罪被害人保護協會屏東分會喬遷 法務部長揭牌

中央社／ 屏東縣6日電

犯罪被害人權益保障法新法去年上路後，犯罪被害人保護協會業務擴展；犯保協會屏東分會另覓據點，喬遷至屏東縣民公園入口旁，今天由法務部長鄭銘謙等人揭牌。

鄭銘謙致詞表示，屏東明揚大火跟安泰醫院火災，犯保志工都在水火無情中第一時間前往，是愛護馨生人最好寫照。協會將持續為馨生人提供協助，在法律流程結束後，犯保也不會對馨生人棄之不顧，如同屏東分會嶄新據點，犯保協會將帶領馨生人迎向嶄新人生。

犯保協會屏東分會主任委員梁應鐘表示，法務部近年為落實犯罪被害人保護權益，將犯罪被害人保護法修正為犯罪被害人權益保障法；把以往側重在補償、保護的概念擴充提升，強調人性尊嚴，並以同理心態度，加強對被害人家屬的保護與保障。屏東分會將以此指標全力以赴，提供最好的扶助資源，一路相伴到底。

犯保協會屏東分會指出，目前處理案件以死亡跟重傷為主，約8成為車禍，主要提供法律及經濟扶助。修法後被害補償金制度更新，也更著重在重傷被害人，並提供心理輔導，另須與縣府各局處固定會議，業務量因此拓展。

新辦公室位於屏東市台糖街133號2樓，就在縣民公園旁。犯保協會屏東分會指出，周圍綠意盎然，窗外看出去皆是美景，期許這樣的環境能為馨生人內心帶來一絲安靜平和。在協會新辦公場所，其中一部分空間將作為馨生保護據點，提供馨生人最完善的服務。

人權 屏東縣 鄭銘謙

延伸閱讀

【重磅快評】南檢被地院打槍 鄭銘謙緩頰不臉紅？

台鹽綠能案「拖1年半」太慢查？鄭銘謙：偵查快慢與否視蒐證結果

機密一再外洩！羅智強問法務部：檢辦柯文哲「像不像貓在逗老鼠？」

鄭銘謙否認延宕偵辦台鹽綠能案 黃國昌嗆挑戰社會智商

相關新聞

金門消防局首創榮譽胸章 救護人員戴越多個經驗值越高

金門縣消防局今天舉行一場很特別的授章儀式，由消防局長呂英華針對執行到院前緊急救護有功的消防人員公開頒發「救命之星」榮譽胸...

從10坪換到150坪 犯保協會屏東分會喬遷縣民公園附近

財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今天舉行喬遷揭牌儀式，他們從原本10坪空間，搬遷到縣民公園附近有150坪場域，因應...

警政署表揚全國績優交、義警 金門警局2人獲獎

為彰顯政府對道路交通安全的重視，及提升交通執法員警與交通義警工作士氣，警政署每年都會舉辦績優交通警察暨交通義勇警察表揚活...

屏東縣唯二車站商場走過疫情低潮 業績恢復疫前水準

台鐵屏東車站及潮州車站是屏東縣內唯二設有商場的車站，均由太平洋百貨經營。目前屏東驛站商場有30餘品牌、潮州驛站商場有約2...

關懷離島需求！醫師攜手企業捐贈產科儀器給金門醫院

關懷離島醫療需求，林思宏醫師x5慈善基金會與我的輕食有限公司攜手捐贈婦兒科醫療儀器設備給金門醫院，此次捐贈剖腹產多功能牽...

影／金門瓊林祭祖隆重舉行 祭禮儀式遵循古代宮廷官家文化

金門縣金湖鎮瓊林蔡氏家族今天舉行秋季祭祖，共有大陸、台灣、金門各地蔡氏宗親約200多人聚集在家廟，依循古禮祭祖，緬懷祖德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。