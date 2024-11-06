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高雄淨零學院培養減碳人才有成 獲城市治理卓越獎

中央社／ 高雄6日電

高雄淨零學院成立屆滿週年，已頒發上千張國際查驗機構證書，證照種類多元，今天更獲得天下雜誌「城市治理卓越獎」首獎，從全國196件專案中脫穎而出，成為高雄淨零轉型里程碑。

高雄市政府環保局長張瑞琿表示，正因為淨零學院1年來「接地氣」培養減碳人才，今天榮獲天下雜誌「城市治理卓越獎」最高等級首獎，是對於高雄市府、學院團隊肯定；市府團隊也將視為持續努力的動力，未來除推出各類型證照課程，下階段更將推出主題式、特殊技術課程，包含因應碳費徵收，11、12月推出碳費系列講座，內容涵蓋法規、自願減量、自主減量等。

環保局今天下午發布新聞稿指出，淨零學院營運設定3大主軸：南方人才培育中心、減碳技術交流平台、政策倡議平台；在人才培育部分，推出碳盤查、碳足跡、碳中和等ISO證照課程，與5大查驗機構簽署合作備忘錄，每週均推出證照課，短短1年已培育1000名證照人才。

淨零學院更替中油、中華電信、台船、一卡通等單位開設專班，可說是全台證照種類最多元、課源最充足機構之一；在產業之外，市長陳其邁更立下軍令狀，要求市府首長均須取得5張證書，目前市長在內的39名首長已取得91張證書，盼打造最懂淨零的政府單位。

課程之外，淨零學院也結合「產業淨零大聯盟」進行減碳現場技術交流，從長春石化負碳工廠、中鋼鋼化聯產工廠、台電興達混氫發電機組等重工業示範計畫，到日月光、李長榮化工循環經濟、AI製造成果，這是其他縣市、坊間課程無法比擬的優勢，也是高雄產業以大帶小的最佳示範。

淨零學院也辦理自然碳匯、公正轉型、太陽能等議題講堂，甚至邀請飯店業者分享低碳飲食作法，深入各個領域；在國際部分，淨零學院位於亞洲新灣區，更成為外賓必訪地點，包含以色列、韓國、日本、英國、法國、波蘭等都到學院交流淨零政策，成為城市外交最佳場域。

天下雜誌 淨零 減碳

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