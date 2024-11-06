警政署表揚全國績優交、義警 金門警局2人獲獎

為彰顯政府對道路交通安全的重視，及提升交通執法員警與交通義警工作士氣，警政署每年都會舉辦績優交通警察暨交通義勇警察表揚活動，金門縣警察局推薦金城分局警員鍾楷博、金寧義交分隊長莊振興2人都獲獎，警政署長張榮興日前也親自頒獎，讓兩人都覺得相當光榮。

金城分局表示，兩位獲獎者平日都相當認真積極，其中獲得全國績優交通警察得獎人～金城分局金城派出所警員鍾楷博，他從警4年，先前曾協助成功攔阻兩則詐騙；這次又以查報轄內多件「疑似占用道路有牌廢棄車輛」；辦理金城派出所執行「行人及護老交通安全」業務工作，任勞任怨；執行「防制危險駕車勤務」、加強重大交通違規取締工作績效卓著；與執行交通執法重點工作、轄內各重要道路周邊加強取締改裝交通違規取締專案等，得獎事蹟獲獎。

另一位全國績優義勇交通警察得獎人是金城義交中隊金寧分隊分隊長莊振興，他也是資深義警，經常在尖峰時段主動協助金城分局執行路口交通疏導勤務，另也常主動協助大型活動包括縣運會、清明掃墓、元宵燈會的人車疏導工作，認真負責；且為人熱心公益，樂善好施，深受鄉里間好評，尤其對於公眾事務更有高度的參與感。

金城分局分局長陳盈元表示，2位同仁能榮獲該獎項的殊榮，實屬不易，代表警政署對於金門縣警局及得獎同仁一整年工作努力成果的肯定。他也期許同仁，獲獎是一種責任的加重，更要秉持積極勤奮的心，展現專業效能，以回應鄉親的期待。