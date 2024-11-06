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關懷離島需求！醫師攜手企業捐贈產科儀器給金門醫院

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
林思宏醫師x5慈善基金會與我的輕食有限公司攜手捐贈婦兒科醫療儀器設備給金門醫院，由金門醫院院長王世典（右四）代表接受。記者蔡家蓁／翻攝
林思宏醫師x5慈善基金會與我的輕食有限公司攜手捐贈婦兒科醫療儀器設備給金門醫院，由金門醫院院長王世典（右四）代表接受。記者蔡家蓁／翻攝

關懷離島醫療需求，林思宏醫師x5慈善基金會與我的輕食有限公司攜手捐贈婦兒科醫療儀器設備給金門醫院，此次捐贈剖腹產多功能牽引撐開器、ECUBE & LE安倍影超音波及LED 檢診燈等，期盼為離島醫療盡份心力，照護金門地區產婦及新生兒的健康。

這項捐贈儀式今天下午14點在金門醫院一樓展演大廳舉行，由金門醫院院長王世典代表接受，與會貴賓包含林思宏醫師x5慈善基金會毛若宇執行長與林冠宏董事、金醫副院長陳根雄、副院長陳義榮、顧問醫師董文雅、兒科醫師黃千瑀、婦產科鄭凱元醫師，捐贈典禮以溫馨隆重的儀式進行。

身為婦產科醫師的林思宏醫師在40歲時成立慈善基金會，藉以連結「志同道合」的朋友匯聚形成力量，致力於包括孕婦、胎兒及孩童身心靈的健康追求，陸續協助包括台大兒童醫院、花蓮門諾醫院、恆春基督教醫院、台東馬偕醫院、台東基督教醫院、台大雲林分院等新生兒、兒童、產婦在就醫看診或住院時的儀器設備需求，挹注偏鄉醫療的需要，此次得知金門醫院的需求，攜手「我的輕食有限公司」，共同捐贈剖腹產多功能牽引撐開器、ECUBE & LE安倍影超音波及LED 檢診燈，期盼為離島醫療盡份心力。

「提升醫療照護品質，一直是金門醫院的使命」，王世典表示，醫療儀器設備精進是關鍵因素之一，此次捐贈的剖腹產多功能牽引撐開器，除能減少緊急剖婦產之人力需求外，且提供更佳的手術視野，降低剖腹產的手術風險，而超音波可以掃新生兒的腦部、心臟及腹部，高階的醫療儀器提升新生兒照護品質，對嬰兒室來說是一大利器。

王世典也感謝林思宏醫師x5慈善基金會與我的輕食有限公司對於金門醫療的關注與大力的支持，強調醫護團隊將帶著這份溫暖的力量，善用器材，繼續照顧更多需要的病患，以病人為中心的精神持續守護地區民眾的健康。

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