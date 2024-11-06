快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣唯二車站商場走過疫情低潮 業績恢復疫前水準

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東驛站商場現有30餘品牌進駐，包括連鎖餐飲、各式服飾、生活百貨等。記者潘奕言／攝影
屏東驛站商場現有30餘品牌進駐，包括連鎖餐飲、各式服飾、生活百貨等。記者潘奕言／攝影

台鐵屏東車站及潮州車站是屏東縣內唯二設有商場的車站，均由太平洋百貨經營。目前屏東驛站商場有30餘品牌、潮州驛站商場有約20家品牌進駐，業績已恢復疫情前水準。太平洋表示，未來會開發藝文及活動空間，讓商場更多元發展。

屏東鐵路高架化後，包括鐵道及沿線車站均多出許多空間，其中最大的屏東車站及潮州車站利用站內空間打造商場，均由太平洋百貨經營，屏東驛站自2018年12月開始營運，潮州驛站自2019年10月開始營運，現兩地都已成為旅客及在地居民消費空間。

目前兩處商場除了有各式連鎖餐飲進駐外，也有各式服飾、眼鏡、生活百貨、遊戲機台等不同類型店家，吃喝玩樂購物都有。潮州驛站也引進健身工廠進駐，成為潮州及周邊鄉鎮的運動中心，帶來許多健身運動休閒客群。

目前觀察兩地客源仍多以搭車乘客為主，非搭車顧客則是車站周邊住家或商圈客人。目前屏東車站除商場本身經營停車場外，還有8處汽機車停車場，潮州驛站也有4處商場外停車場，皆無停車問題，因此吸引部分市區民眾前來消費。

太平洋表示，屏東及潮州兩處驛站商場開幕第2年後，即維持平穩營運且業績持續成長，疫情期間當然受創，但現已恢復疫情前業績水準，年業績兩處總和未含租金櫃位約4.5億至5億元間。

未來希望兩處驛站可以創造更多新元素，不僅是商場，也有藝文及活動空間，創造更多元化發展，讓車站不僅是旅客、通勤族必經之地，也能成為民眾日常生活的舒適空間，創造更多新的交通轉運商機。

屏東驛站商場現有30餘品牌進駐，包括連鎖餐飲、各式服飾、生活百貨等。記者潘奕言／攝影
屏東驛站商場現有30餘品牌進駐，包括連鎖餐飲、各式服飾、生活百貨等。記者潘奕言／攝影
屏東驛站商場現有30餘品牌進駐，包括連鎖餐飲、各式服飾、生活百貨等。記者潘奕言／攝影
屏東驛站商場現有30餘品牌進駐，包括連鎖餐飲、各式服飾、生活百貨等。記者潘奕言／攝影

屏東縣 業績 疫情

延伸閱讀

屏東西市場人潮少 11月已3家攤商解約

文化部文化禮金18億商機 振興藝文發展

屏東3大迎王最終場 廟方憂颱風影響

屏東西市場人潮少 周春米：精進硬體、給磨合時間

相關新聞

金門消防局首創榮譽胸章 救護人員戴越多個經驗值越高

金門縣消防局今天舉行一場很特別的授章儀式，由消防局長呂英華針對執行到院前緊急救護有功的消防人員公開頒發「救命之星」榮譽胸...

從10坪換到150坪 犯保協會屏東分會喬遷縣民公園附近

財團法人犯罪被害人保護協會台灣屏東分會今天舉行喬遷揭牌儀式，他們從原本10坪空間，搬遷到縣民公園附近有150坪場域，因應...

警政署表揚全國績優交、義警 金門警局2人獲獎

為彰顯政府對道路交通安全的重視，及提升交通執法員警與交通義警工作士氣，警政署每年都會舉辦績優交通警察暨交通義勇警察表揚活...

屏東縣唯二車站商場走過疫情低潮 業績恢復疫前水準

台鐵屏東車站及潮州車站是屏東縣內唯二設有商場的車站，均由太平洋百貨經營。目前屏東驛站商場有30餘品牌、潮州驛站商場有約2...

關懷離島需求！醫師攜手企業捐贈產科儀器給金門醫院

關懷離島醫療需求，林思宏醫師x5慈善基金會與我的輕食有限公司攜手捐贈婦兒科醫療儀器設備給金門醫院，此次捐贈剖腹產多功能牽...

影／金門瓊林祭祖隆重舉行 祭禮儀式遵循古代宮廷官家文化

金門縣金湖鎮瓊林蔡氏家族今天舉行秋季祭祖，共有大陸、台灣、金門各地蔡氏宗親約200多人聚集在家廟，依循古禮祭祖，緬懷祖德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。