屏東縣唯二車站商場走過疫情低潮 業績恢復疫前水準

台鐵屏東車站及潮州車站是屏東縣內唯二設有商場的車站，均由太平洋百貨經營。目前屏東驛站商場有30餘品牌、潮州驛站商場有約20家品牌進駐，業績已恢復疫情前水準。太平洋表示，未來會開發藝文及活動空間，讓商場更多元發展。

屏東鐵路高架化後，包括鐵道及沿線車站均多出許多空間，其中最大的屏東車站及潮州車站利用站內空間打造商場，均由太平洋百貨經營，屏東驛站自2018年12月開始營運，潮州驛站自2019年10月開始營運，現兩地都已成為旅客及在地居民消費空間。

目前兩處商場除了有各式連鎖餐飲進駐外，也有各式服飾、眼鏡、生活百貨、遊戲機台等不同類型店家，吃喝玩樂購物都有。潮州驛站也引進健身工廠進駐，成為潮州及周邊鄉鎮的運動中心，帶來許多健身運動休閒客群。

目前觀察兩地客源仍多以搭車乘客為主，非搭車顧客則是車站周邊住家或商圈客人。目前屏東車站除商場本身經營停車場外，還有8處汽機車停車場，潮州驛站也有4處商場外停車場，皆無停車問題，因此吸引部分市區民眾前來消費。

太平洋表示，屏東及潮州兩處驛站商場開幕第2年後，即維持平穩營運且業績持續成長，疫情期間當然受創，但現已恢復疫情前業績水準，年業績兩處總和未含租金櫃位約4.5億至5億元間。