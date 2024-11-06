高雄再發行135億綠債 市府：也擬發行社會責任債券

高市府去年獲得證券櫃檯買賣中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠債首例；財政局長陳勇勝表示，今年已再申請獲准發行135億元綠債，未來也將規劃發行社會責任債券。

陳勇勝今天透過新聞稿指出，近年來國內外升息環境下，市府善用債券利率固定特性，不增加債務，大幅節省利息支出，例如市長陳其邁上任後，截至今年，共發行公債及綠債新台幣889億元，累計節省利息20億元。

陳勇勝表示，為擴大推動綠色金融及利息節省效益，今年已再向證券櫃檯買賣中心申請獲准發行135億元政府綠債，未來也將規劃發行社會責任債券，讓民間企業與政府共同為環境永續努力。

天下雜誌今天公布「2024天下城市治理卓越獎」得主，高雄市財政局提案「從綠債走向淨零城市」，歷經初審及複審後，在全國22縣市政府參獎近200件提案中脫穎而出，獲得經濟成長組開創獎肯定。

陳勇勝表示，此次獲獎提案，透過結合民間資源，讓有意善盡企業社會責任的綠色投資人，共同參與淨零城市轉型，除節省政府利息支出，讓財政更健全外，並提供市民更好生活環境，以達成聯合國永續發展目標（SDGs）。