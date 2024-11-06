金門消防局首創榮譽胸章 救護人員戴越多個經驗值越高

金門縣消防局今天舉行一場很特別的授章儀式，由消防局長呂英華針對執行到院前緊急救護有功的消防人員公開頒發「救命之星」榮譽胸章，彰顯他們在急救過程中展現的技術、承擔與責任，此次授章的有金沙分隊隊員陳奕順、蔡忠穎、張埂賓，金湖分隊隊員黃志中、洪國榮、廖育晉等6人，都公開授予「救命之星」榮譽銀質胸章各1枚，以表彰在到院前緊急救護勤務中表現卓越的救護人員。

消防局表示，過去幾年，金門緊急救護件數與人數逐年攀升，經消防局的統計數據顯示，到院前心肺功能停止救護案件數110年計有56件、111年計有79件、112年計有88件；經消防局救護人員急救後恢復生命徵象者110年計有4件、111年計有6件、112年計有20件，而到院後經過醫院處置康復出院者110年計有1件、111年計有3件、112年計有7件。

急救成功率從110年的7.14%上升到112年的22.72%，顯示消防局對於急救技術持續精進，一方面與人員充實與CPR技術的普及有關，越早對病患實施CPR，存活率越高；另一方面與急救技術的精進也有莫大的關係，目前消防局的高級救護技術員已有7名，年底還會有2名結訓，屆時將達到9名高級救護技術員，各分隊都將有種子教官，可持續強化第一線救護技術員的各項救護技術；今年也派訓7名同仁赴台南市政府消防局受訓，取得中級救護技術員資格，現今所有的第一線救護人員，已全面為中級救護技術員以上。

消防局為彰顯出勤同仁的辛勞與功績，全國首創設計2款榮譽胸章，第一款「救命之星」榮譽胸章，分為銀章與金章兩顏色，消防人員執行緊急救護勤務遇OHCA案件，將病患從鬼門關救回，且符合「傷病患恢復生命徵象且康復出院」者，公開頒給「救命之星」銀章1枚，累積3枚銀章可換發「救命之星」金章1枚，消防人員著救護背心時，胸前別著胸章，1枚胸章即代表一個家庭的挽回，也代表著同仁的技術認證。

另一款榮譽胸章為「接生好手」藍章，出勤救護勤務符合「於救護現場或救護車上執行急產接生，妥適照護產婦及新生兒者」，發給「接生好手」榮譽胸章1枚。