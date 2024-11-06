影／金門瓊林祭祖隆重舉行 祭禮儀式遵循古代宮廷官家文化

金門縣金湖鎮瓊林蔡氏家族今天舉行秋季祭祖，共有大陸、台灣、金門各地蔡氏宗親約200多人聚集在家廟，依循古禮祭祖，緬懷祖德，由於整個祭禮儀式是遵循古代宮廷官家的祭祀文化，相當罕見，在民國100年登錄為金門縣無形文化資產，今天吸引不少觀光客到場參觀、紀錄，大家都說超特別、感動的。

瓊林蔡氏家廟秋季祭祖儀典，今天上午9點半隆重舉行，一開始就是最具特色的「將祖先請出來」環節，在身著長袍馬掛的耆老與「頭家」協助下，將供奉在家廟祖龕中的35尊先人牌位迎請出來，在依序請祖列於中央及兩旁的桌位上，稱為「出主」，是金門少數行「出主」祭祖儀式的宗族。

瓊林里耆老蔡顯明表示，蔡氏家廟春祭在2月初七，為五世祖靜山公忌辰；秋祭在10月初六，為五世祖妣顏氏忌辰。今天舉行秋季祭祖儀典，由已婚者輪值做頭家，祭禮分為「頭停」與「二停」二回進行，全族集於家廟祭拜，行三獻禮，以竹溪房輩份高者為主祭，族中長者4至6人陪祭，迎神讚禮，鼓樂侑食，率遵朱子家禮，族之男丁，依長幼之序與祭，行跪拜之禮。

金湖鎮代表會主席蔡乃靖說，金門各姓氏祭祖儀典中，唯獨瓊林春秋二祭最特別，保存古代宮廷官家的祭祀文化。一般姓氏宗祠祭祖或慶典，只要準備祭品、金帛，打開神龕門，即可拈香祭拜。瓊林蔡氏宗祠所供奉的是加官晉爵的顯赫神主牌位，故以官宦世家的排場與氛圍來祭祀祖先，特別莊嚴隆重。

為了今天的這場祭祖，不少旅居在台灣、大陸甚至海外的蔡家宗親都會專程回來參加，瓊林蔡氏十七郎公裔孫宗親會理事長蔡其雍表示，今年大陸廈門翔安區馬巷與台灣淡水兩地都有蔡氏族人到場參與，總共來了100多人，大家跟著古禮拜祖先，都覺得很感動。

今年首次回來祭祖做「新頭」頭家的蔡元謀表示，他從小都在台灣長大，目前在竹科工作，今年27歲剛結婚，阿嬤特別要他一定要回來祭祖，他感覺跟想像中的不一樣，看到現場氛圍，相當感動，很有慎終追遠的味道，感覺這一刻有宗族血濃於水的情感。