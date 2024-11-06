全國電競青年賽 「特戰英豪」高雄輕軌彩繪車廂吸睛

高雄市青年局舉辦「全國電競青年錦標賽」，決賽將在9日登場，輕軌自上月起至23日推出競賽指定遊戲「特戰英豪」輕軌彩繪車廂，吸引玩家粉絲搶搭，也炒熱港都電競賽事。

青年局表示，「全國電競青年錦標賽」在10月27日開打，今年賽事邁入第4屆，官方指定電競品牌ROG玩家共和國及三星SSD也共襄盛舉。

青年局透過新聞稿指出，為讓玩家粉絲感受賽事熱度，青年局攜手高雄捷運公司打造「特戰英豪」輕軌彩繪列車，自10月23日至11月23日限時上路1個月，吸睛車廂不僅令玩家粉絲瘋狂，更為賽事增添話題。

「特戰英豪」輕軌彩繪列車將遊戲角色「薇蝮」、「歐門」與「薇絲」等人物，青年局表示，滿版佔據列車兩側車身及駕駛室隔板，一上車彷彿進入遊戲場景，已有不少玩家揪團打卡，朝聖這列為賽事而生的「英雄列車」。

青年局長張以理表示，「特戰英豪」主題車廂，加上知名網紅「子喵」短影音推薦，盼能向大眾介紹這列限時特色列車，讓民眾搭車欣賞窗外美景之餘，更添趣味。

今年比賽脫穎而出的2支隊伍，將於9日在高捷美麗島站光之穹頂大廳進行線下冠亞軍決賽，屆時還有明星表演賽、電競周邊抽獎等活動。

青年局進一步說明，此賽事提供高雄電競科系學子專業職場發揮舞台，像是1日八強賽，即由電競專班學生在網路上全程講解轉播，帶領網友欣賞即時賽況。

此外，青年局今年10月起，與樹德科大、樹德家商、正修科大、三信家商及立志中學等6所學校，合作「電競節目製作課程」及「全國性電競賽事實習」等校園系列講座課程，邀請實況主、電競製作人及業界講師分享經驗，讓學生更瞭解產業面向，有助規劃未來職涯。