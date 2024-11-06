快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

屏東西市場人潮少 11月已3家攤商解約

中央社／ 屏東縣6日電

屏東西市場7月正式營運以來檢討聲浪不斷；今天屏東縣議員曾義雄總質詢提出，排油煙系統仍未改善、定位不明，人潮銳減，本月已有3家攤商解約。屏東縣環保局擬進場輔導。

屏東西市場斥資新台幣2億元打造，從舊市場化身為屏東首座有空調的五星級綠建築市場。然而正式營運以來軟、硬體缺失頻引議，開幕熱潮過後人潮不斷減少，今天再成屏東縣議員質詢重點。

國民黨籍議員曾義雄質詢指出，排油設施無法有效運作，停車場動線也不佳，定位究竟是美食為主或傳統市場也不明，造成人潮流失，已有3家攤商要解約。縣府規劃不完善，契約卻沒有規責甲方事由，攤商履約金不應沒入。

屏東縣城鄉發展處長陳志宏答詢表示，每個攤位上方都設有吸油煙設施運作，如有烹煮或多或少都有油煙。西市場定位是公有零售市場，動線部分視交通狀況調整，攤商解約部分如有必要，視個案了解處理。

許多攤商反應排油煙設施即便有在運作但效用不大，屏東縣政府環保局長顏幸苑表示，昨天進場檢視，建議城鄉處讓環保局進場輔導，以屏東知名燒肉餐廳案為例，也是日前進場輔導後才改善。

屏東縣交通旅遊處長黃國維表示，停車場施作完成後，會勘預測與實際停車週轉率有落差，討論過以單進單出解決，將與陳志宏討論。

屏東縣政府 攤商 環保局長

延伸閱讀

屏東3大迎王最終場 廟方憂颱風影響

屏東西市場人潮少 周春米：精進硬體、給磨合時間

台灣設計展移師台南！主展場西市場重現風華 吸客逾60萬人次

屏東10個月捕2.7萬隻綠鬣蜥 夜間巡捕可申請專案移除

相關新聞

影／金門瓊林祭祖隆重舉行 祭禮儀式遵循古代宮廷官家文化

金門縣金湖鎮瓊林蔡氏家族今天舉行秋季祭祖，共有大陸、台灣、金門各地蔡氏宗親約200多人聚集在家廟，依循古禮祭祖，緬懷祖德...

金中校園人權展學生當解說員 講述血淚的澎湖713事件

國家人權博物館首次跨海到金門校園辦理的「澎湖七一三事件與戒嚴時期政治受難者遺書特展」，目前正在金門高中中正堂後棟展覽空間...

高雄社工缺額破百！議員嘆「有錢也找無人」 籲健全心理支持方案

高雄市社工時每年需求員額近800名，今年社福預算226億創新高，社工預算員額增至816名，但目前實際進用員額僅708名，...

墾丁猛禽過境調查出爐 赤腹鷹歷年第4、灰面鵟鷹歷年第2

墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽研究會進行秋季遷徙猛禽監測，今年度調查共記錄遷徙猛禽12種，其中赤腹鷹22萬9232隻，歷...

高雄敬老卡搭小黃折50元 長輩怨：特約車行少，叫不到車

高市敬老卡已發放42萬張，長者憑卡搭計程車每趟扣50點，但全市僅4家特約計程車行，全市9000輛計程車中僅1992輛能使...

高市清潔隊舊址公辦都更 預計招商44億助脫胎換骨

高雄市都委會昨審議通過苓雅清潔隊畫定更新地區暨訂定都市更新計畫，預估招商44億，塑造全新的藝文學園宜居社區。另也通過連接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。