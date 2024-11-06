金中校園人權展學生當解說員 講述血淚的澎湖713事件

國家人權博物館首次跨海到金門校園辦理的「澎湖七一三事件與戒嚴時期政治受難者遺書特展」，目前正在金門高中中正堂後棟展覽空間展出，金門高中社會專題師生團隊今天正式進行對外導覽，希望能對這段歷史的介紹，有助於師生民眾更深刻地反思那段歷史與當前社會現狀，並珍視人權保障與自由法治在民主社會的價值。

金門高中表示，此次展覽將介紹戒嚴時期的台灣，引導參訪者回顧50年代，了解當時白色恐怖下受害者所發生的悲劇，他們可能只因曾參加讀書會活動、閱讀特定書籍或曾發表某些言論，以致遭指控為匪諜或為匪宣傳，並在極短時間且證據不充分的情況下接受軍事審判，而後身陷囹圄甚至命喪刑場。他們的故事不僅是先輩對於自由及民主的追求，更是對整個社會應珍視法治與人權的警醒。

協助導覽的陳同學表示，在戒嚴時期，總統得藉由動員戡亂臨時條款及戒嚴法等法令來擴大職權，而憲法多數保障人民基本權利的條款則是遭到凍結，以致人民的生活與行動均無法受憲法的充分保障。在那個年代，校園師生受到愛國思想教育的影響，政府官方大力宣傳反匪、反共的必要性，其中又以「小心匪諜就在你身邊」的口號最為盛行。在寧可殺錯、不可放過的嚴厲政策下，不少政治案件與冤錯假案也造成了無數破碎家庭的悲劇。

據了解，發生於1949年7月13日的山東流亡學生澎湖案，代表國共內戰時期下的悲歌。在大陸地區的學生跟隨國民政府遷徙一路流亡，自山東臨沂等地，一路途經南京、廣州，最後以時任東南軍政長官陳誠同意以特殊單一事件方式處理而抵達澎湖，後學生卻被軍方直接編入軍隊，而引發學生不滿進而引起軍方採取武力鎮壓，因而發生流血衝突。其中煙台聯中校長張敏之、鄒鑑等師生亦因為學生奔走發聲而受到牽連，被指控為與匪諜有往來聯繫，先後以刑求方式要求其承認罪刑後遭判處死刑，並於台北遭到槍決。

這些政治受難者，其在獄中或死刑臨刑前所留下的家書或遺書，也是那個時代下受國家公權力不當迫害的家庭與人性，留下珍貴的見證。這些家書或遺書，大多未曾真正交給受難者家屬，而是被以政府檔案的形式封存於檔案資料中長達60餘年，直至近年被部分政治受難者發現，開始極力奔走發起返還運動。