高雄社工缺額破百！議員嘆「有錢也找無人」 籲健全心理支持方案

高雄市社工時每年需求員額近800名，今年社福預算226億創新高，社工預算員額增至816名，但目前實際進用員額僅708名，缺額突破108名，是近3年來最高，議員直指「3年來社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％，市府有錢也沒有人要來（任職）！」，要求社會強化社工工作環境，提供社工健全心理支持方案。

林智鴻表示，高市社會局社工今年年初預算員額為756名，進用663人，缺額率9.3％、離職率7%，社工負擔偏重；衛福部曾統計，2022年有20%的社工在執行服務中面臨人身安全感威脅，幾乎每5名社工就有1人遭遇風險，平均每3天就有1人受威脅，人力不足導發工作環境不斷惡化，再度提高社工師離職率，持續惡性循環。

高市社會局今年編列社福預算210億，佔市府總預算12.4%，加上中央分配撥入公益彩券盈餘16億，合計226億；林智鴻說，因社福預算增加，今年10月市府與附屬機關的社工預算員額增至816名，但實際員額僅708名，缺額108名，相較前年缺額61名、去年60名，「本市近3年社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％」，即便社福預算創新高、社工預算員額創新高，社工缺額卻也增加，「有錢也沒有人要來（任職）」。

林智鴻認為保障社工工作權益，能有助增加社工實際員額、減少離職率，但社會局在整體施政計畫中卻未將「社工權益」納入計劃，社會局今年9月才聯合招募社工督導及社工員，辦理家庭支持服務、社會福利服務及保護性個案服務等，衛生局也招募諮商心理師及臨床心理師，協助個案處遇、心理健康和社區宣導資源開發，「心理支持方案也要挺社工」。

高雄去年有名社工遭一位不滿社會局補助太少的身障者，拿鐮刀砍傷，引起外界重視。社工師在社會安全網第一線接觸個案時常會遇到語言暴力、肢體暴力，且社工師需持續追蹤個案進度，安排各項行政資源，工作壓力劇增，林智鴻呼籲應加強跨局處的資源整合，「讓社工師不孤單！」

社會局長蔡宛芬表示，目前市府新進的社工人員年紀低、社會歷練少，接觸個案上遇到的問題與挫折也較多，社會局盡力建置督導制度和發揮團隊合作，提升工作環境；對於訪視社工的人身安全，衛福部已在社工人力資源管理系統內建置「執業安全通報子系統」，明年度社會局已獲補助購買IPad設備由社工隨身攜帶、隨時通報，社會局也透過約聘社工專業分級制加強薪資待遇。