快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄社工缺額破百！議員嘆「有錢也找無人」 籲健全心理支持方案

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高市議員林智鴻指「近3年社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％，市府有錢也沒有人要來（任職）！」，要求社會強化社工工作環境，提供社工健全心理支持方案。圖／翻攝自高雄市議會直播
高市議員林智鴻指「近3年社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％，市府有錢也沒有人要來（任職）！」，要求社會強化社工工作環境，提供社工健全心理支持方案。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市社工時每年需求員額近800名，今年社福預算226億創新高，社工預算員額增至816名，但目前實際進用員額僅708名，缺額突破108名，是近3年來最高，議員直指「3年來社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％，市府有錢也沒有人要來（任職）！」，要求社會強化社工工作環境，提供社工健全心理支持方案。

林智鴻表示，高市社會局社工今年年初預算員額為756名，進用663人，缺額率9.3％、離職率7%，社工負擔偏重；衛福部曾統計，2022年有20%的社工在執行服務中面臨人身安全感威脅，幾乎每5名社工就有1人遭遇風險，平均每3天就有1人受威脅，人力不足導發工作環境不斷惡化，再度提高社工師離職率，持續惡性循環。

高市社會局今年編列社福預算210億，佔市府總預算12.4%，加上中央分配撥入公益彩券盈餘16億，合計226億；林智鴻說，因社福預算增加，今年10月市府與附屬機關的社工預算員額增至816名，但實際員額僅708名，缺額108名，相較前年缺額61名、去年60名，「本市近3年社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％」，即便社福預算創新高、社工預算員額創新高，社工缺額卻也增加，「有錢也沒有人要來（任職）」。

林智鴻認為保障社工工作權益，能有助增加社工實際員額、減少離職率，但社會局在整體施政計畫中卻未將「社工權益」納入計劃，社會局今年9月才聯合招募社工督導及社工員，辦理家庭支持服務、社會福利服務及保護性個案服務等，衛生局也招募諮商心理師及臨床心理師，協助個案處遇、心理健康和社區宣導資源開發，「心理支持方案也要挺社工」。

高雄去年有名社工遭一位不滿社會局補助太少的身障者，拿鐮刀砍傷，引起外界重視。社工師在社會安全網第一線接觸個案時常會遇到語言暴力、肢體暴力，且社工師需持續追蹤個案進度，安排各項行政資源，工作壓力劇增，林智鴻呼籲應加強跨局處的資源整合，「讓社工師不孤單！」

社會局長蔡宛芬表示，目前市府新進的社工人員年紀低、社會歷練少，接觸個案上遇到的問題與挫折也較多，社會局盡力建置督導制度和發揮團隊合作，提升工作環境；對於訪視社工的人身安全，衛福部已在社工人力資源管理系統內建置「執業安全通報子系統」，明年度社會局已獲補助購買IPad設備由社工隨身攜帶、隨時通報，社會局也透過約聘社工專業分級制加強薪資待遇。

衛福部為督促地方政府補足社工人力，要求每年度整體進用率需達85%，不能讓少數的社工承擔過多的個案量；蔡宛芬說，市府每月都持續招聘、面試新社工，要達到此目標。

高市議員林智鴻指「近3年社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％，市府有錢也沒有人要來（任職）！」，要求社會強化社工工作環境，提供社工健全心理支持方案。圖／翻攝自高雄市議會直播
高市議員林智鴻指「近3年社工預算員額增加14％，缺額率從8％升至13％，市府有錢也沒有人要來（任職）！」，要求社會強化社工工作環境，提供社工健全心理支持方案。圖／翻攝自高雄市議會直播

社工 離職

延伸閱讀

「巨型貓漁夫」現身港都！貓奴暴動 高雄新熱點「5大裝置藝術」療癒必拍 週末還加碼精彩表演、餐車市集

高雄跨區專盯打烊攤販多次下手行竊 通緝犯被捕收押

高雄敬老卡搭小黃折50元 長輩怨：特約車行少，叫不到車

類鼻疽添1死 高雄6旬男颱風未戴口罩

相關新聞

影／金門瓊林祭祖隆重舉行 祭禮儀式遵循古代宮廷官家文化

金門縣金湖鎮瓊林蔡氏家族今天舉行秋季祭祖，共有大陸、台灣、金門各地蔡氏宗親約200多人聚集在家廟，依循古禮祭祖，緬懷祖德...

金中校園人權展學生當解說員 講述血淚的澎湖713事件

國家人權博物館首次跨海到金門校園辦理的「澎湖七一三事件與戒嚴時期政治受難者遺書特展」，目前正在金門高中中正堂後棟展覽空間...

高雄社工缺額破百！議員嘆「有錢也找無人」 籲健全心理支持方案

高雄市社工時每年需求員額近800名，今年社福預算226億創新高，社工預算員額增至816名，但目前實際進用員額僅708名，...

墾丁猛禽過境調查出爐 赤腹鷹歷年第4、灰面鵟鷹歷年第2

墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽研究會進行秋季遷徙猛禽監測，今年度調查共記錄遷徙猛禽12種，其中赤腹鷹22萬9232隻，歷...

高雄敬老卡搭小黃折50元 長輩怨：特約車行少，叫不到車

高市敬老卡已發放42萬張，長者憑卡搭計程車每趟扣50點，但全市僅4家特約計程車行，全市9000輛計程車中僅1992輛能使...

高市清潔隊舊址公辦都更 預計招商44億助脫胎換骨

高雄市都委會昨審議通過苓雅清潔隊畫定更新地區暨訂定都市更新計畫，預估招商44億，塑造全新的藝文學園宜居社區。另也通過連接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。