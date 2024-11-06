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墾丁猛禽過境調查出爐 赤腹鷹歷年第4、灰面鵟鷹歷年第2
墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽研究會進行秋季遷徙猛禽監測，今年度調查共記錄遷徙猛禽12種，其中赤腹鷹22萬9232隻，歷年來第4高；灰面鵟鷹11萬6049隻，歷年來第2高，鷹況良好也吸引許多民眾前往賞鷹。
恆春半島是許多每年南來北往渡冬候鳥的必經之地，候鳥種類多達200種以上，其中最壯觀也最受矚目的是猛禽遷徙，其中數量最多的是赤腹鷹及灰面鵟鷹。每年9月1日至10月31日也會進行秋季遷徙猛禽監測調查，從1989年開始至今已35年。
今年調查已結束，共記錄到12種猛禽，包括林雕、黑冠鵑隼等罕見猛禽。而赤腹鷹22萬9232隻是歷年來第4高，僅次於2019、2020、2021年；灰面鵟鷹11萬6049隻是歷年來第2高，僅次於2021年。
墾丁鳥類專家蔡乙榮說，今年從台灣北部海域經過的颱風數量較少，因此南遷的猛禽遷徙路線較不受影響；倒是10月有2個颱風襲台，影響候鳥在台灣滯留的時間。尤其康芮颱風10月31日登陸台灣，讓部分猛禽延至11月才飛離台灣。
赤腹鷹的過境高峰期在9月中、下旬，灰面鵟鷹則在10月中旬，兩種老鷹接力造訪恆春半島，讓墾丁的天空非常熱鬧。今年鷹況良好，包括墾丁社頂凌霄亭及滿州里德社區，每天都湧進許多賞鷹人潮。
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