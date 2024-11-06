高雄敬老卡搭小黃折50元 長輩怨：特約車行少，叫不到車

高市敬老卡已發放42萬張，長者憑卡搭計程車每趟扣50點，但全市僅4家特約計程車行，全市9000輛計程車中僅1992輛能使用敬老卡，遠不及台北、桃園、台中，許多長者用電話預約欲使用敬老卡都無果；社會局每年編列2.1億用於敬老卡交通福利，但實際用在計程車、捷運不到2成，議員呼籲應積極增加合作車隊，補助裝設敬老卡讀卡機。

高雄市提供全市年滿65歲以上市民及年滿55歲以上原住民申辦敬老卡，享有免費搭乘公共車船和輕軌，而每年1200點社福點數可用於高雄捷運及特約計程車，今年5月開放乘臺鐵；計程車福利是由長者憑卡搭「高雄特約計程車」每趟扣抵50點，全市目前已發放42萬張敬老卡。

市議員鄭孟洳說「但長輩在路邊攔計程車，幾乎都無法使用敬老卡」，只能透過電話預約，但全市能提供敬老卡服務的車隊量卻太少；目前全台各縣市敬老卡提供搭乘計程車的有台北、台中、桃園和高雄，當地有此服務的計程車車隊數量依序有15、10、8、4個，供應車輛為1萬3000、5400、3207和1992台，高雄都是最低。

「高雄市共有23個車隊、9000輛計程車，但提供敬老卡服務的只有近2成！」鄭孟洳說，特約計程車數量遠遠無法滿足長輩搭乘需求，目前高雄只有台灣大車隊1901輛、YOXI有51輛、皇冠車隊31輛、伍福大車隊9輛提供此服務，但長輩通常只會就近在家附近找計程車行，就會屢屢碰壁，社會局應該更加積極尋找合作車隊，研擬補助敬老卡刷卡設備。

另鄭孟洳提到，台北敬老卡點數480點、台中1000點、桃園800點數均是「每月重計」，僅高雄是「每年重計」，高雄敬老卡交通福利預算每年編列2.1億，但今年截至9月，用於捷運、計程車、台鐵卻僅使用4020萬，執行率不到2成，「預算成效這麼差，與敬老卡不便使用、使用範圍小有極大關係！」要求社會局研擬擴增敬老卡使用範圍，如國民運動中心、診所健保費抵免等，也要與市民卡做整合，提升發卡率、使用率。