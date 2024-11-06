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金馬賓館6周年大展 呈現森田恭通「感官世界」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
日本知名藝術家森田恭通「感官世界」展覽，透過攝影鏡頭的光影變化，解放異想世界。記者王昭月／攝影
日本知名藝術家森田恭通「感官世界」展覽，透過攝影鏡頭的光影變化，解放異想世界。記者王昭月／攝影

永添藝術・金馬賓館迎6周年，邀日本知名藝術家森田恭通跨海助陣，11月7日起舉辦「感官世界：森田恭通」展覽，透過攝影鏡頭的光影變化，解放異想世界。

這場藝術饗宴由永添藝術執行長邵雅曼與台南藝術大學教授龔卓軍共同策展，永添藝術ALIEN Art與東京Glamorous聯手設計展場，展現森田恭通10年攝影精華，65件作品布局在裸身、雕塑、幽玄、神殿、皇宮5大展區，是他繼東京香奈兒美術館及巴黎展出後，首度在台灣的大型展出，展至12月31日。

森田恭通1967年生於日本大阪，活躍於東京，是日本最具影響力的設計師之一，1987年出道以來，以單色攝影，探索光影世界，並以獨特視角看待建築設計，作品遍及紐約、倫敦、巴黎、米蘭、東京等主要城市。具有室內設計及建築背景的森田恭通，為呈現建築之美，花6年與凡爾賽宮接洽，120天內借了20次凡爾賽宮，才完成系列作品。

龔卓軍舉瓷裸系列為例，指森田恭通拍人體能如雕塑般靜止不動，卻又能將雕塑作品拍得栩栩如生，尤其藉光影及獨特的視角拍攝雕塑大師羅丹作品，整件雕塑好像人一般活了起來。邵雅曼說，「感官世界」展覽，呈現存在於內在精神場所與光的關係，是西方人眼中的「東方神秘」。

森田恭通來台展出的作品，包含著名的「瓷裸」系列、從未面世的「羅丹×森田」系列、在巴黎發表的「陰翳禮讚 伊勢神宮」系列、及受香奈兒支持創作「陰翳禮讚 凡爾賽宮」系列，帶給台灣耳目一新的優雅美學。

「感官世界」展覽也與高雄市立美術館締結友館結盟，即起至明年3月16日，憑高美館全票票根到金馬當代美術館可享「純看展」門票優惠。

永添藝術執行長邵雅曼（中）與台南藝術大學教授龔卓軍（左）共同策展，邀日本藝術家森田恭通（右）來台舉辦「感官世界」展覽。記者王昭月／攝影
永添藝術執行長邵雅曼（中）與台南藝術大學教授龔卓軍（左）共同策展，邀日本藝術家森田恭通（右）來台舉辦「感官世界」展覽。記者王昭月／攝影
具室內設計及建築背景的森田恭通，為呈現建築之美，花6年與凡爾賽宮接洽，120天內借了20次凡爾賽宮，才完成系列作品。記者王昭月／攝影
具室內設計及建築背景的森田恭通，為呈現建築之美，花6年與凡爾賽宮接洽，120天內借了20次凡爾賽宮，才完成系列作品。記者王昭月／攝影

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