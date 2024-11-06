高市清潔隊舊址公辦都更 預計招商44億助脫胎換骨

高雄市都委會昨審議通過苓雅清潔隊畫定更新地區暨訂定都市更新計畫，預估招商44億，塑造全新的藝文學園宜居社區。另也通過連接小港與大寮的高71線道路拓寬工程變更案，解決長年會車不便問題。

高雄市副市長林欽榮表示，位於五權國小站旁的苓雅清潔隊，鄰近衛武營國家藝術文化中心、高雄文化中心及轉型中的台鐵高雄機廠，建物老舊，不符都市發展機能，因應明年清潔隊即將遷移，因而畫定為更新地區。

未來為活化苓雅清潔隊周邊，此案指定捷運局主導，採用公辦都更方式招商開發，預估投入約44億元，引入商業設施與社會福利功能，塑造全新的藝文學園宜居社區。捷運局指苓雅清潔隊公辦都更案是以交通導向發展（TOD）為核心，結合環狀輕軌與捷運黃線的優勢，低樓層將設置商業空間；同時規畫至少100坪的日照中心，預計於明年2月公告招商。