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雙颱吹走部分灘地…南州迎王 請水沙灘忙補沙

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東南州迎王將在13日登場，圖為王船。記者潘奕言／攝影
屏東南州迎王將在13日登場，圖為王船。記者潘奕言／攝影

屏東迎王平安祭典壓軸的南州迎王本月13日登場，但是接連山陀兒、康芮颱風，造成迎王請水場地林邊鄉崎峰部分沙灘地流失，鄉親及信徒憂心忡忡。立委徐富癸聯繫第七河川分署進行會勘後，將入場施作補沙，讓迎王順利進行。

今年屏東迎王平安祭典由小琉球三隆宮9月3至9日打頭陣，東港東隆宮9月28日至10月5日接續，壓軸南州溪洲代天府11月13至18日舉行。主委黃瑞吉說，今年正好是南州迎王60周年，一甲子歲月特別值得慶祝。

黃瑞吉說，很多人詢問，南州不靠海為什麼會有迎王祭典？早期南州廟宇陣頭都會參加東港東隆宮迎王祭典，1961年東港迎王，辛丑科余府大千歲降旨，南州要從3年後開始舉辦迎王，廟名也要從原本「溪州瑞清宮」改為溪州代天府。

1964年至今正好一甲子，黃瑞吉說，當初王爺降旨，南州迎王固定在農曆10月13日舉辦，不同於東港、小琉球迎王時間都是擲筊看王爺旨意，每科時間都不同。

今年南州迎王甲辰正科13日在林邊鄉崎峰沙灘舉行請水，14至16日遶境，17日拜王、宴王、王船遶境、王船法會，18日送王燒王船。另配合南州區農會苦瓜、木瓜「雙瓜節」，代天府舉辦擲筊活動，有機會獲平安米及平安水。

小琉球 東港 迎王

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