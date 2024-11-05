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高市苓雅清潔隊原址劃更新地區 預估招商44億

中央社／ 高雄5日電

高市都市計畫委員會今天審議通過苓雅清潔隊劃定更新地區暨訂定都市更新計畫，預估招商約新台幣44億元，引入民生商業設施與社會福利功能，塑造全新「藝文學園宜居社區」。

高市府今天由副市長林欽榮主持第126次都市計畫委員會，審議通過苓雅清潔隊劃定更新地區暨訂定都市更新計畫、大坪頂高71線拓寬工程等變更案。

林欽榮表示，位於高雄環狀輕軌五權國小站旁的苓雅清潔隊，鄰近衛武營國家藝術文化中心、高雄市文化中心及轉型中的台鐵高雄機廠，市府考量現況建物老舊不符都市發展機能，且因應明年清潔隊即將遷移，而辦理劃定更新地區，並進行全新規劃。

為活化苓雅清潔隊周邊，市府指定由捷運局採用公辦都市更新方式進行招商開發，預估投入約44億元，引入民生商業設施與社會福利功能，塑造全新的「藝文學園宜居社區」。

捷運局強調，苓雅清潔隊公辦都市更新以交通導向發展（TOD）為核心，結合環狀輕軌與捷運黃線的建設優勢，提供居民生活、商業、及社會福利等完善配套服務。

沿街低樓層將設置商業空間，方便居民生活；此外，規劃至少100坪的日照中心，作為長者活動與照護空間，提升社區宜居性。並預計明年2月公告招商作業，為苓雅區注入新發展動能。

此外，市都委會今天也審議通過高71線道路拓寬工程變更案，高71線（天池路）是連接小港區與大寮區的重要道路，現有路幅狹窄蜿蜒，車輛會車不便，影響行車安全。

市府與自來水公司推動道路拓寬計畫，選定從高屏十五路向南約700公尺處接上現有高71線，並在鳳山水庫旁優先開闢10公尺寬的道路，以擴充交通容量並改善行車條件。後續由市府將向內政部爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，以協助辦理私有地徵收和道路開闢工程。

捷運 林欽榮 都市更新

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