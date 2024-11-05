台東關山擬建戰備道引爭議 綠立委陳瑩助尋替代方案

台9線縱谷段拓寬計畫中，國防部原本規劃關山鎮外環道擴建為戰備跑道，居民擔憂上百公頃良田消失，民進黨籍立委陳瑩和莊瑞雄等拜會國防部長顧立雄獲善意回應，將尋求其他方案。

國防部原本規劃的方案，關山鎮外環道「東7線」將拓寬為47公尺，作業整補區約68公尺，全長3公里的戰備跑道將衝擊地方農業發展，造成地方居民強烈反彈。從去年開始至今，國防部雖與當地居民開過多場會議，但此爭議遲遲未能解決。

陳瑩、莊瑞雄以及關山鎮長彭成豐昨天一同前往國防部拜會顧立雄，獲得正面回應，承諾將和交通部持續尋求其他替代方案，地方政府、民意未有共識的前提下，不會貿然推動原方案。

陳瑩表示，關山的鄉親定會支持政府提升國防能力，戰備跑道有其必要性，相信可以找到兼顧民生與國防、共創雙贏的替代方案。