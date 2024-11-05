快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

聽新聞
0:00 / 0:00

台東關山擬建戰備道引爭議 綠立委陳瑩助尋替代方案

中央社／ 台東縣5日電
民進黨籍立委陳瑩(左)。圖／取自國會頻道
民進黨籍立委陳瑩(左)。圖／取自國會頻道

台9線縱谷段拓寬計畫中，國防部原本規劃關山鎮外環道擴建為戰備跑道，居民擔憂上百公頃良田消失，民進黨籍立委陳瑩莊瑞雄等拜會國防部長顧立雄獲善意回應，將尋求其他方案。

國防部原本規劃的方案，關山鎮外環道「東7線」將拓寬為47公尺，作業整補區約68公尺，全長3公里的戰備跑道將衝擊地方農業發展，造成地方居民強烈反彈。從去年開始至今，國防部雖與當地居民開過多場會議，但此爭議遲遲未能解決。

陳瑩、莊瑞雄以及關山鎮長彭成豐昨天一同前往國防部拜會顧立雄，獲得正面回應，承諾將和交通部持續尋求其他替代方案，地方政府、民意未有共識的前提下，不會貿然推動原方案。

陳瑩表示，關山的鄉親定會支持政府提升國防能力，戰備跑道有其必要性，相信可以找到兼顧民生與國防、共創雙贏的替代方案。

國防部 莊瑞雄 陳瑩

延伸閱讀

憂心美國大選變數 顧立雄：強化自我防衛能力和決心

新兵廁所開槍 顧立雄：實戰化訓練 隨身帶槍沒問題

全台向日葵重要產地彰化 太陽花製成洗沐系列產品今上市

颱風造成台東農漁損 莊瑞雄偕同官員會勘爭取補助

相關新聞

台東關山擬建戰備道引爭議 綠立委陳瑩助尋替代方案

台9線縱谷段拓寬計畫中，國防部原本規劃關山鎮外環道擴建為戰備跑道，居民擔憂上百公頃良田消失，民進黨籍立委陳瑩和莊瑞雄等拜...

世華金門分會攜手康復之友協會做手工香皂 將進行義賣

世界華人工商婦女企管協會金門分會在會長洪秀暖的帶領下，今天下午發起捐贈社團法人金門縣康復之友協會2萬元，製作愛心手工香皂...

不分藍綠議員齊要求 高雄應該延長早療孩童補助至18歲

全國兒童早期療育人數逐年攀升，已達4.8萬人。多位議員發現，高雄的弱勢兒少療育補助只涵蓋到6歲，但對經濟狀況不佳的家長而...

屏東西市場人潮少 周春米：精進硬體、給磨合時間

屏東西市場改建後，營運不出3個月人潮銳減，成民代關心重點。屏東縣長周春米表示，會持續精進硬體，市場營運有磨合期，盼大眾給...

參選台中市長何時掛看板？ 何欣純笑說：時間到一定會出現

高雄市市議員許采蓁今在高雄街頭掛出她和國民黨籍立委柯志恩的宣傳看板，喊話一起為高雄拚更好未來，柯志恩2026參選市長逐...

車城鎮安宮有全台最大關公聖像 辦馬拉松賽推宗教觀光

屏東車城鄉統埔村百年古廟鎮安宮有全台最大的關公聖像，為了讓更多人認識鎮安宮，並推廣車城鄉觀光景點，廟方將於明年3月舉辦第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。