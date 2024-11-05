世華金門分會攜手康復之友協會做手工香皂 將進行義賣
世界華人工商婦女企管協會金門分會在會長洪秀暖的帶領下，今天下午發起捐贈社團法人金門縣康復之友協會2萬元，製作愛心手工香皂活動，所製作的部分手工香皂將於12月1日在家扶中心愛心園遊會中進行義賣，所得款項將用於幫助有需要的家庭，洪秀暖表示，希望透過此項活動，讓世華金門分會與康復之友協會攜手延續愛心、回饋社會。
今天下午14點多洪秀暖偕同世華金門分會榮譽會長張莉、各理監事會員以及金門縣傑人會長崔文柏都到金門縣康復之友協會做公益，受到社團法人金門縣康復之友協會理事長章美龍的熱烈歡迎，章美龍還致贈感謝狀給世華金門分會，由洪秀暖代表領取。
洪秀暖表示，很高興能夠透過這次愛心手工香皂製作活動，凝聚大家的善心與力量，將愛心延續出去。感謝所有參與的理監事、會員及支持的朋友們，希望這些香皂在家扶中心的義賣活動中發揮價值，幫助更多需要的家庭，讓社會更加溫暖。
章美龍表示，非常感謝世華金門分會的熱情支持，透過此次手工香皂製作活動，不僅凝聚了社會各界的愛心，也展現了取之社會、回饋社會的精神。希望藉由家扶中心義賣活動，讓這些愛心香皂能夠幫助更多有需要的家庭，將溫暖傳遞到社會的每個角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言