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屏東3大迎王最終場 廟方憂颱風影響

中央社／ 屏東縣5日電

屏東將迎來3大迎王中最後1場南州迎王，接連2颱風掃過，重要祭儀請水儀式場地崎峰沙灘沙土流失，今天開始補沙整灘。不過後續可能又有颱風生成，溪洲代天府主委黃瑞吉表示憂心。

甲辰正科南州迎王平安祭典即將於11月13日登場，不過位於林邊鄉的請水場地崎峰沙灘，連續歷經颱風沙灘地流失。立法委員徐富癸表示，已聯繫第七河川分署，要求協助補沙整灘工作，今天入場施作補沙。

三年一科屏東迎王祭典，小琉球迎王在9月初，當時遇颱風摩羯，幸未干擾太多，信徒直呼王爺顯靈；10月初東港迎王遇到颱風山陀兒，因而取消2天遶境，引發紛爭久未平復；而南州迎王11月13日開始，現有1個熱帶性低氣壓可能形成颱風、在迎王期間造成影響，也讓廟方相當苦惱。

黃瑞吉今天接受中央社記者電訪表示，補沙作業預計1至2天可完成，不過接著不僅有颱風銀杏，後續可能還有1個熱帶性低氣壓。先前鄉內各處歡迎門已因颱風康芮拆除，現在只裝回一半，將視天氣狀況決定是否再進行拆除。雖然對颱風感到頭疼，他開玩笑道，若3個迎王都遇颱風，也顯示王爺公平。

黃瑞吉說，南州迎王與其他兩地迎王不同處在於，東港、小琉球都是擲筊決定祭典期間，南州迎王則固定在農曆10月13日進行，此時段為最初辦理時王爺旨示，各科祭典不另擇日。

南州迎王13日將在崎峰沙灘舉行請水儀式，14日至16日遶境，17日拜王、宴王、王船遶境、王船法會，18日送王劃下句點。

沙灘 迎王 颱風

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