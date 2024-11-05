不分藍綠議員齊要求 高雄應該延長早療孩童補助至18歲

全國兒童早期療育人數逐年攀升，已達4.8萬人。多位議員發現，高雄的弱勢兒少療育補助只涵蓋到6歲，但對經濟狀況不佳的家長而言，後續療育費仍是不小負擔，應比照其他縣市延長至18歲，且涵蓋跨縣市療育補助。社會局回應，認同議員建議，因涉及兩項法規修改，會盡快送議會審查，明年6月前上路。

議員黃文益今天在社政部門質詢指出，早療的孩童包括發展遲緩、先天性疾病、學習障礙、注意力不足過動症（ADHD）、自閉症譜系障礙等原因，療育路途漫長。

黃文益說，雙北、桃園及台中均設有「延長6歲以上之發展遲緩療育訓練費用」，年紀從12歲或18歲不等，也有補助跨縣市醫療費，但目前高雄僅補助至6歲，前往生活圈相近的台南、屏東也無補助，有人單月療育費高達1.8萬元，每兩周還帶孩子去台北上自費課程。

議員邱俊憲、許采蓁也指出，相較其他縣市，高雄對弱勢兒少的照顧太少，希望早期療育的補助年限可以延長至18歲，對重症疾病療育家庭給予更多支持。