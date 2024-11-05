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屏東西市場人潮少 周春米：精進硬體、給磨合時間

中央社／ 屏東縣5日電
屏東縣長周春米。聯合報系記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米。聯合報系記者劉星君／攝影

屏東西市場改建後，營運不出3個月人潮銳減，成民代關心重點。屏東縣長周春米表示，會持續精進硬體，市場營運有磨合期，盼大眾給攤商時間找共識、創造自己的文化。

屏東西市場為舊市場改建，今年7月16日正式開幕，華麗轉身為屏東首座有空調的五星級綠建築市場。然而開幕以來檢討聲浪不斷，9月國民黨籍縣議員陳揚即在臉書（Facebook）指出，人潮雪崩式下滑，有停車、油煙處理、機車雨遮等問題，今天議員總質詢再成重點。

民進黨籍議員梁育慈質詢時指出，西市場硬體上有停車場不足與油煙問題，軟體上有品牌定位不明、特色亮點不足，造成回訪率不高。雖然尚在市場磨合期，針對攤商硬體需求，縣府回應不夠立即，促銷政策上也待公私協力，政府應主動跟攤商討論。

民進黨籍議員李世斌表示，西市場雖有冷氣，但跟一般生鮮超市一樣，不太有市場的樣子。以屏東夜市為例，有許多老攤位都已傳承3代，老闆與客人有情感連結、客源穩定，而西市場當初沒有把排隊好店引進，如果有當初舊市場的店家，就能引進穩定客源。

質詢結束後周春米在臉書（Facebook）發文表示，「西市場值得正面的聲音」，化危機為轉機，讓攤商找回信心，成為繼續前進的契機。西市場是許多屏東人共同回憶，此處是市場公有地，政府拆除舊市場後，當然需要再蓋1座符合鄉親需求的市場。

周春米指出，縣府3大責任將全力以赴，第一、打造與時俱進的新穎市場，有冷氣、有綠建築、有設計感，這是公共建築使命；第二、公正公開抽籤機制有優缺點，目的是為提供公平參與機會，確保攤商權益；第三，縣府投入公共設施資源，加上周邊藝術館等整體改善，讓地方重新活絡起來。

周春米說，縣府會和攤商一起努力，需要改善的地方如油煙味、動線、定位等會持續精進；需要行銷的地方也會繼續協助。市場營運非一蹴可幾，需要時間磨合，縣府尊重攤商自治，希望大家給攤商多點時間，找出共識創造自己的文化，回歸市場機制後，讓攤商可以安心在西市場做生意，讓更多顧客走進來。

周春米 攤商 綠建築

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