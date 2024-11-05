車城鎮安宮有全台最大關公聖像 辦馬拉松賽推宗教觀光

屏東車城鄉統埔村百年古廟鎮安宮有全台最大的關公聖像，為了讓更多人認識鎮安宮，並推廣車城鄉觀光景點，廟方將於明年3月舉辦第二屆「關公馬拉松賽」，以三國故事主題跑者可參與「義結金蘭」的結盟儀式，還能跑遍車城山海秘境。

這座全台最大的關公聖像高51尺，2010年開光啟用，採用關公秉書夜讀的忠義形象，鋼材骨架與鋁合金外殼的聖像位於正殿4樓頂上，在四周平野田地上顯得特別雄偉壯觀，遠遠就能看到，夜間打上燈光更為顯目。

為了讓更多人認識這尊全台最大的關公像，鎮安宮今年3月舉辦首屆全台獨有的「關公馬拉松賽」，吸引不少跑者參加。由於參賽者踴躍，廟方決定明年舉辦第2屆，今日舉行記者會。

鎮安宮主委林煌誠說，馬拉松路線「包山包海」，海線從車城海口港至後灣，全長超過15公里的濱海景觀公路，跑者可迎著海風欣賞宜人風景；山線進入三軍聯訓基地後直達四重溪溫泉，完賽後還能泡湯放鬆，是全國少有有山有海有溫泉的路線。

比賽分為3組，分別為健康馬7公里、半馬22公里、全馬42.195公里，賽事執行長兼車城體育會黃致富會長指出，路線每3公里就有專責重機機動巡邏，衛星電話網指揮聯繫，確保跑者在賽道上的安全。

除了一般賽程外還有變裝競賽，可裝扮三國人物粉墨登場，跑友也能參加全台獨有的「義結金蘭、一生相伴、跑遍天下」結盟儀式，並有悠客馬場專業技師引領駿馬領跑，體驗關公的忠肝義膽及赤兔馬相隨，完賽獎牌為文創Q版關公獎座，讓枯燥的馬拉松賽更添樂趣。