快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

澎湖獲贈12導程心電圖機 配置離島衛生所救命

中央社／ 澎湖縣5日電

離島醫療再提升，澎湖縣政府今天獲贈8台12導程心電圖機，將配置各離島的衛生所，為離島居民第一時間作最即時專業的診斷。

祐鋒實業彭雅琪、王珮珊與不具名善心人士聯合捐贈8台12導程心電圖機，今天委由立遠生醫公司醫療事業處長于宗平代表，由縣長陳光復代表受贈，並回贈感謝狀，肯定企業熱心公益，為離島居民帶來健康保障，提升醫療服務品質。

陳光復指出，澎湖2、3級離島居民，就醫面臨諸多不便，獲贈的機組將分配到各離島基層衛生所與衛生室。透過提升醫療設備，引入AI智慧醫療輔助，有助鄉親做最即時且專業的疾病診斷，即早啟動到院前急性冠心症醫療照護機制，降低延誤治療風險。

陳光復表示，機組能夠快速檢測、初期判斷急性心肌梗塞，並藉由即時收集心電圖數據，透過「菊島守心鏈」將資料傳送至與縣府合作的大型醫院，搭配人工智慧自動分析心律與判讀異常，讓醫護人員在最短時間內判讀確認，在緊急轉診至醫院治療時，做出相應處置。

澎湖縣衛生局表示，醫療照護將隨著AI技術設備的應用，服務範圍越來越廣，目前澎湖2、3級離島的衛生所、室均已佈建AI智慧12導程心電圖機，呼籲鄉親有心臟方面不適症狀或需定期檢查時，即早到當地衛生所、室檢測接受積極治療，未來將持續推動投入更多先進醫療設備，縮短醫療資源差距，讓居民在地享有更優質的醫療服務。

澎湖縣 衛生所 陳光復

延伸閱讀

日本在台企業捐贈救護車 為澎湖緊急救護盡心力

馬糞海膽開放養殖已有16場 澎湖盼未來可全年供應

澎湖縣表揚交通導護志工 陳光復讚無私奉獻

澎湖長青學苑結業聯展 學員最高齡92歲

相關新聞

車城鎮安宮有全台最大關公聖像 辦馬拉松賽推宗教觀光

屏東車城鄉統埔村百年古廟鎮安宮有全台最大的關公聖像，為了讓更多人認識鎮安宮，並推廣車城鄉觀光景點，廟方將於明年3月舉辦第...

屏東西市場7月風光開幕業績雪崩下滑 周春米：請給攤商時間

屏東西市場今年7月風光開幕，副總統蕭美琴特別出席，蜜月期過後，西市場業績雪崩式下滑，挨批定位不明、油煙味、停車空間不足，...

屏東南州迎王將壓軸登場 請水沙灘地因颱風流失要整補

屏東迎王平安祭典壓軸的南州迎王將於13日登場，不過接連的山陀兒及康芮颱風，造成迎王請水場地林邊鄉崎峰部分沙灘地流失，讓鄉...

金門大橋車道分流元旦上路 議員建議增掛附橋才能解決問題

金門大橋通車已屆滿2年，由於去年發生一起汽機車追撞造成機車騎士往生，金門縣長陳福海在主管會報中表示，明年1月金門大橋將採...

周春米提出縣政5隻箭 綠議員送第6箭、頒最佳進步獎

屏東縣長周春米議會施政報告提縣政「五箭齊發」，屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活；今議會總質詢同...

衛福部旗山醫院進駐高雄內門偏鄉 推動中醫巡迴醫療服務

高市內門區中醫醫療資源匱乏，當地居民須到市區醫療機構才能獲得治療，長途往返舟車勞頓對年長者和行動不便居民極為不便。衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。