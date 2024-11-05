屏東西市場7月風光開幕業績雪崩下滑 周春米：請給攤商時間

屏東西市場今年7月風光開幕，副總統蕭美琴特別出席，蜜月期過後，西市場業績雪崩式下滑，挨批定位不明、油煙味、停車空間不足，西市場營運成為議員討論焦點，希望縣府提解方。縣長周春米今首度回應，市場營運非一蹴可幾，大家給攤商時間，找出共識。

屏東西市場因建築物老舊、結構安全堪慮及環境等因素，屏東縣政府爭取中央補助8200多萬元，連同自籌款1億1000多萬元，斥資總金額1億9千多萬元，2022年7月拆除，同年10月7日動土，原址重建，讓西市場華麗轉身。

有冷氣的菜市場，西市場今年7月開幕後，問題陸續出現。議會建設小組9月實地走訪西市場，議員蘇資婷說，超過七成攤商抱怨賺不了錢，西市場問題開幕時就決策錯誤，市場定位不明、排煙不足，原本進駐廠商遴選評比取消，改由抽籤決定。

議員李世斌說，西市場號稱有冷氣市場，但跟全聯、好市多又不大一樣，市場區隔很重要。他以屏東夜市來說，這裡有文化底蘊，即使機車進入，大家還是來這裡，24小時都有人，有客源基礎。西市場原先排隊美食，如今都自立門戶，當初為什麼不找回來呢？讓客群可以外溢。

縣議員陳揚痛批，西市場一開始定位不明確，熟食區、生食區還是百貨？如今讓市場變四不像，排煙通風設備都沒有，若當初以美食廣場為主，所有排煙、衛生環境都要達到標準，但這些資料完全沒整合。

縣議員梁育慈說，西市場在起步階段，縣府針對攤商提出軟硬體需求，回應不夠立即，油煙設備至今無法改善、停車位也是，縣府與攤商間溝通似有落差。

周春米今在議員質詢首度回應西市場問題，周春米說，化危機為轉機，讓攤商找回信心，成為繼續前進的契機。

周春米說，她是大埔囝仔，西市場是屏東人共同回憶，這裡是市場公有地，政府拆除舊市場，需要再蓋一座符合鄉親需求的市場。

周春米說，對於西市場，縣府有三大責任。第一，打造一個與時俱進的新穎市場，有冷氣、有綠建築、有設計感，這是公共建築的使命；第二，公正公開抽籤機制，絕對有優缺點，但是這樣才能提供大家公平的參與機會，確保攤商權益；第三，縣府投入公共設施的資源，加上周邊藝術館等整體改善，讓地方重新活絡起來。

周春米說，縣府會和攤商一起努力，需要改善的地方，例如油煙味、動線、定位等，會持續精進；需要行銷的地方，我們也會繼續協助。

「市場的營運不是一蹴可幾，絕對需要時間的磨合」，周春米說，縣府尊重攤商自治，希望大家給攤商多點時間，找出共識創造自己的文化。