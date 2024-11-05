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屏東南州迎王將壓軸登場 請水沙灘地因颱風流失要整補

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東南州迎王將在13日登場，圖為王船。記者潘奕言／攝影
屏東南州迎王將在13日登場，圖為王船。記者潘奕言／攝影

屏東迎王平安祭典壓軸的南州迎王將於13日登場，不過接連的山陀兒及康芮颱風，造成迎王請水場地林邊鄉崎峰部分沙灘地流失，讓鄉親及信徒憂心忡忡。立委徐富癸聯繫第七河川局進行會勘後，將入場施作補沙，讓迎王順利進行。

今年屏東迎王平安祭典由小琉球三隆宮9月3日至9日打頭陣，東港東隆宮9月28日至10月5日接續，壓軸的南州溪洲代天府11月13日至18日舉行。主委黃瑞吉說，今年正好是南州迎王60周年，一甲子歲月特別值得慶祝。

黃瑞吉說，很多人詢問，南州不靠海為什麼會有迎王祭典？早期南州廟宇陣頭都會參加東港東隆宮迎王祭典，1961年東港迎王時，辛丑科余府大千歲降旨， 南州要從3年後開始舉辦迎王，廟名也要從原本的「溪州瑞清宮」改為溪州代天府。

從1964年至今正好一甲子，黃瑞吉表示，當初王爺降旨，南州迎王固定在農曆10月13日舉辦，不同於東港、小琉球迎王時間都是擲筊看王爺旨意，每科時間都不同。

今年南州迎王甲辰正科13日在林邊鄉崎峰沙灘舉行請水儀式，14日至16日遶境，17日拜王、宴王、王船遶境、王船法會，18日送王燒王船。另配合南州區農會的苦瓜、木瓜「雙瓜節」活動，代天府舉辦擲筊活動，民眾只要100元就能擲筊，聖筊或立筊可獲得平安米及平安水。

不過因山陀兒及康芮颱風接連襲台造成林邊鄉崎峰沙灘流失，擔心影響請水儀式，立委徐富癸聯繫第七河川分署會勘後，進行整補沙整灘工作，讓儀式可以順利進行。

屏東南州迎王將在13日登場，圖為王船。記者潘奕言／攝影
屏東南州迎王將在13日登場，圖為王船。記者潘奕言／攝影
南州迎王請水場地林邊鄉崎峰沙灘因颱風影響部分沙灘地流失，立委徐富癸聯繫第七河川分署協助補沙整灘工作。圖／徐富癸服務處提供
南州迎王請水場地林邊鄉崎峰沙灘因颱風影響部分沙灘地流失，立委徐富癸聯繫第七河川分署協助補沙整灘工作。圖／徐富癸服務處提供
屏東南州迎王將在13日登場，南州代天府舉辦擲筊活動，民眾100元擲出聖筊或立筊可獲得平安米及平安水。記者潘奕言／攝影
屏東南州迎王將在13日登場，南州代天府舉辦擲筊活動，民眾100元擲出聖筊或立筊可獲得平安米及平安水。記者潘奕言／攝影

小琉球 屏東 東港 沙灘 迎王

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