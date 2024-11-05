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鳳山溪屢遭工廠偷排 市府監控改善盼淨化水質

中央社／ 高雄5日電

高雄鳳山溪上游工廠林立，屢次違規偷排，市府水利局今天表示，將爭取中央經費於鳳山溪上游鄰近鳳山圳設置5處截流、增設5處即時影像及自動水質監測系統，改善鳳山溪水質。

水利局表示，鳳山溪污水區至8月底統計用戶污水接管率達60%，近日勘查鳳山溪上游周邊工廠排水，目前是經由水溝再流入鳳山溪，嚴重影響水質。

為提升鳳山溪水質，水利局表示，將在工廠排水下游端側溝設置5處截流，將區內約99家工廠污水量收集後納入污水下水道系統。

此外，為改善鳳山溪上游污染問題，除以即時監測源頭強化稽查，也將評估於鳳山圳滯洪池建設緊急貯存槽，搭配水質淨化場功能提升，以有效因應水質異常衝擊，確保污染不至於向下游擴散。

水利局今天新聞稿指出，前期規劃評估經費，已獲環境部核准，總經費新台幣300萬元，後續將依規劃成果向環境部爭取工程費用1億元進行改善，整體工程可望於明年底完成，確保可以改善鳳山溪水質。

水利局 水質 污水

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