金門大橋車道分流元旦上路 議員建議增掛附橋才能解決問題

金門大橋通車已屆滿2年，由於去年發生一起汽機車追撞造成機車騎士往生，金門縣長陳福海在主管會報中表示，明年1月金門大橋將採汽機車分道行駛，原人行道將改為機車道，並於晚上7時至10時開放行人通行，這項議題在議會開議時也引起熱烈討論，議員幾乎都建議應該要增掛附橋讓行人通行，才能一勞永逸解決問題。

縣府在專案報告時表示，大橋通車後各式車輛、行人使用數據，平均每日往返大型車約 105 輛，小型車約 2749 輛，機車約 1125 輛，自行車約 24 台，行人約 52 人，每小時4 人；自行車使用者以8點至11點最多，行人集中於下午5點至晚間9點為主。由於車輛與行人使用上的數據極為懸殊，縣府在驗收過程中，有滾動式調整行車分流規範的討論。收集台灣各縣市作法，在路幅不寬或車流量較大的橋樑，多採汽機車分流行駛，來降低機車騎士的風險。

議員石永城指出，他曾多次建議大橋增掛附橋讓行人通行，現有的人行道則改為機車道；目前，陸客越來越多，電動車上橋及遇上大風很危險，易造成堵車情況。他說現在大橋汽機車同道，很危險，建議研究大橋增掛附橋，讓行人和自行車通行，以改善大橋人車通行安全。議員洪鴻斌也說，大橋還不是很完善，希望縣府向中央爭取經費做大橋銜掛式車道，對於大橋後續的維護管理，當初中央答應出3分之2的經費，都沒有做到，應請立委一併向中央爭取。

議員洪成發表示，大橋當初在設計規劃未盡完善，通車後曾發生2起鄉親騎機車被撞亡故的憾事，縣務會議已公布明年1月起大橋汽機車分流，目前正反意見都有，他希望大橋以後不要再發生交通意外事故。洪成發也支持縣府向中央爭取大橋增掛附橋。