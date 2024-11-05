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周春米提出縣政5隻箭 綠議員送第6箭、頒最佳進步獎
屏東縣長周春米議會施政報告提縣政「五箭齊發」，屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活；今議會總質詢同黨議員李世斌送第六隻箭給周春米，提醒「擬定百年種樹計畫」；綠營議員梁育慈送「最佳進步獎」，第二年獲縣市調查滿意度第三，相當不易。
屏東縣議會今議員總質詢，今總質詢四名議員均是民進黨籍，李世斌、利八魁、梁育慈與許展維。
李世斌關注屏東市萬年溪發展，李世斌說，屏東縣歷任縣長，蘇嘉全、曹啟鴻、到潘孟安，都對萬年溪相當關注，也留下在萬年溪代表作，提醒縣長周春米關注萬年溪的相關建設發展，要提出相關願景。
李世斌也提到，這次颱風來襲，萬年溪周邊樹木幾乎都沒倒。屏東市打造特色城市、熱帶城市，屏東火車站到勝利星村約15分鐘，但都沒有遮蔭地方。
李世斌最後送上第六隻箭給周春米，提醒在屏東市改制百年時，能擬定百年種樹計畫，打造屏東希望大縣。
民進黨籍議員梁育慈送上「最佳進步獎」給周春米，梁育慈說，縣長上任將滿兩年，今年在雜誌縣市滿意度調查獲得全國前三名，相當不容易，之前縣長潘孟安新科上任，也只有拿到中段班。
梁育慈也問周春米對於任期將近一半的想法？周春米說，她對自己要求，仍是戰戰兢兢，不敢鬆懈，因為頻頻挑戰，氣候挑戰、產業競爭、人口流失等，這些都不能鬆懈，也感謝雜誌公布評比，也珍惜這樣肯定，未來挑戰還有很多。
李世斌、梁育慈都關注西市場發展，周春米說，請大家給攤商多些時間磨合，相信會走出市場的文化與風格。
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