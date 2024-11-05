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颱風釀災損 屏東加碼補助溫網室披覆組件

中央社／ 屏東縣5日電

颱風山陀兒造成屏東嚴重農損，包含農業生產設施。屏東縣政府公布，將以專案方式，針對重建更換網布或披覆組件，加碼1/3補助輔導農友加速辦理重建。

屏東縣長周春米表示，山陀兒導致農友溫網室設備損害嚴重，為減輕農民負擔，縣府配合農業部農糧署民國「113年風災災損溫網室設施重建輔導措施」，加碼網布及披覆組件補助，由農糧署補助1/3，縣府加碼補助1/3。

屏東縣農業處新聞稿表示，針對受山陀兒颱風災損溫網室設施，補助受損設施更換塑膠布（網）披覆組件；受損設施經災害勘災證明，披覆組件更新可補助1/3，塑膠布溫網室塑膠布（網）整組更換每0.1公頃最高補助新台幣10萬元、塑膠布溫網室塑膠布（網）頂部更新每0.1公頃最高補助3.3萬元、水平棚架網室防蟲網更換每0.1公頃最高補助1.32萬元。

農業處提醒，受山陀兒影響損壞的農業生產設施，農友可檢具農業天然災害審核通知，依「113年風災災損溫網室設施重建輔導措施作業程序」，就近向農會申請補助重建農業生產設施，農友須於今年12月31日前提出申請，詳情可上農業處網站最新消息查詢。

康芮颱風

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