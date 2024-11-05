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柯志恩：修財劃法應考量高雄土地面積 否則不公

中央社／ 高雄5日電

有意參選高雄市長的中國國民黨籍立法委員柯志恩今天表示，修財政收支劃分法時應放入高雄土地面積因素，否則對高雄太不公平，也勸民主進步黨提修法版本，大家才有討論空間。

立法院財政委員會昨天排定初審財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言立委約70人次，冗長發言後，財委會召集委員陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，引發民進黨籍立委不滿，引發衝突。

國民黨籍高雄市議員許采蓁上午在市區掛上與柯志恩的合體競選看板，高雄市長陳其邁稍早接受媒體聯訪說：「在收支劃分法能夠替高雄講話，比看板來得重要。」。

柯志恩接受媒體聯訪表示，她絕對站在市民角度，希望高雄獲得比以往更多經費，而高雄比台北市大11倍，財源分配上應爭取更多。

她說，除要考量土地面積、人口數等，還包括財政能力與營業額等，希望訂出比率，讓各縣市得到合理分配。總統賴清德任立委、台南市長時也提要重新討論財劃法，「怎麼當了總統完全放棄過去的想法？」大家應各提版本，好好坐下來討論協商。

此外，柯志恩感謝許采蓁表示，這象徵中央與地方共同努力，但距市長選戰還有2年，暫時不要有過多聯想。

至於有意爭取代表民進黨參選高雄市長的民進黨籍立委林岱樺說，競選團隊希望拓展與市民交流通路，歡迎市民提供適當看板地點。

柯志恩 民進黨

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