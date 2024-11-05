衛福部旗山醫院進駐高雄內門偏鄉 推動中醫巡迴醫療服務

高市內門區中醫醫療資源匱乏，當地居民須到市區醫療機構才能獲得治療，長途往返舟車勞頓對年長者和行動不便居民極為不便。衛福部旗山醫院中醫科今表示，每周一次下鄉進駐內門社區提供巡迴醫療服務，一律現場掛號不須預約，且看診完即可領藥。

旗山醫院表示，巡迴醫療服務源自於在內門南海紫竹寺提供巡迴醫療的成功經驗，這項服務獲得當地居民好評與回響，解決了居民的健康需求，因此決定將此模式拓展至溝坪里，讓更多內門居民獲得便利中醫資源。

醫療服務團由經驗豐富蕭坤元醫師帶領，提供中醫看診、開立中藥、針灸治療及健康諮詢，所有服務項目均可使用健保支付，針對內門區長者常見健康問題，腰背痠痛、退化性關節炎等老年常見疾病，給予針灸治療和應對藥方。

中醫師蕭坤元說，針灸作為傳統中醫療法顯著緩解疼痛，可提升生活品質，希望讓更多年長者受益於針灸治療，維持舒適健康的生活，還將提供中藥龜鹿二仙膠，這款中藥針對退化性關節炎、老年疲勞和貧血等症狀有明顯的改善效果，以健保支付部分費用，即可獲得這項保健服務。

一名溝坪里長輩說，過去看病都要到市區，對於行動不便的老人來說很不方便，有了巡迴醫療服務能夠就近接受專業中醫診療，幫助很大。