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康芮颱風攪局 2024全民運定向越野、閉幕11月10日舉行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運在屏東，開幕遇大雨滂沱，原訂31日閉幕，遇上康芮颱風來襲，將延期至11月10日舉行閉幕，圖為開幕當天。圖／屏東縣政府提供
2024全民運在屏東，開幕遇大雨滂沱，原訂31日閉幕，遇上康芮颱風來襲，將延期至11月10日舉行閉幕，圖為開幕當天。圖／屏東縣政府提供

2024全民運動會因受康芮颱風侵台影響，提前部分賽事，32項目皆已完賽，定向越野因場地因素，延至11月10日上午在龍磐公園辦理，同日下午在屏東縣政府大禮堂舉行閉幕典禮，縣長周春米邀請全國民眾共襄盛舉。

屏東縣政府體育發展中心表示，確保選手權益及競賽安全，除定向越野因場地無法提前舉行，全民運32項賽事已在10月30日前完成。全民運籌備會授權由籌備處辦理延賽事宜，颱風過境後，籌備處在11月1日邀集定向越野競賽審查委員及裁判長至場地龍磐公園會勘，委員同意在本月10日上午9時30分於原比賽地點進行。

教育處指出，定向越野尚有中距離接力賽未完賽，包括男子組、女子組各15個縣市代表隊，每隊3人，共90名選手，賽程預計上午11時結束，大會接續完成各縣市成績總排名計算。2024年全民運閉幕典禮也順延到定向越野完賽後舉辦，將於同日下午3點半在屏縣府大禮堂登場。

縣長周春米說，感謝所有參與選手、裁判、工作人員以及與會的貴賓們，本屆賽事期間雖歷經康芮颱風，但選手仍堅持不懈完成所有賽事，展現不畏風雨運動員精神，邀請大家參加閉幕典禮。

相關訊息可至113年全民運官方網站https://sport113.ptc.edu.tw/Module/Home/Index.php最新公告。

屏東縣政府 康芮颱風 越野

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