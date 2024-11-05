影／柯志恩掛選舉看板 綠營嗆：不顧高雄死活只重選舉

國民黨立委柯志恩今天上午在高雄市鬧區掛上首面形象看板，為參選下屆市長出擊。5位民進黨潛在對手表達尊重，黨部主委黃文益直言批評，柯志恩心中只有選舉，有時間掛看板，不如多花時間針對財劃法為高雄市民發聲。

柯志恩今早在六合一路張掛「許采蓁x柯志恩」合體看板，以行動向市民好朋友報告，國民黨要在高雄努力，爭取為大家服務機會。民進黨高市黨部主委黃文益及5位有意爭取下屆高雄市長提名的人紛表態。

立委林岱樺表示尊重，並說「看板只是初步印象，我的腳步是深入每一寸高雄土地與市民接觸」。此外，競選團隊徵求看板，歡迎市民朋友提供適當的看板地點。

邱議瑩說，樂見大家一起為高雄投入心力，若真的有心關心高雄未來，重點不是掛看板，而是在譬如審查財劃法跟高雄未來發展相關的關鍵時刻，柯志恩委員願不願意出來挺身對抗黨意？為高雄說話。

許智傑指出，國民黨柯志恩定於一尊，掛上看板母雞帶小雞意味濃厚，相較於國民黨，民進黨目前還在兄弟登山各自努力階段，相信未來整合後，民進黨也會團結一心，一定可以延續議會過半，以及陳其邁市長五星級施政招牌。

許銘春指出，誠心建議柯委員與其大張旗鼓掛看板，不如多為高雄講話，為高雄爭取預算，尤其立院國民黨版財劃法對高雄不公平，希望柯委員了解高雄問題，真心為高雄講話，不要一心只想選舉。

賴瑞隆呼籲「大家一起努力，為高雄爭取經費讓高雄繼續發展」，他會把立委工作做好，爭取更多高雄建設，就是爭取市民支持最好的方法。