柯志恩高雄掛競選看板 ：財劃法修法會站在高雄市民角度

立法院排審財政收支劃分法修正案，引發朝野攻防。有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，今天在高雄市區掛上首面競選看板。陳其邁說，「讓財政收支劃分法好好替高雄人講話，比競選看板重要」。柯志恩說，奉勸民進黨要提出自己版本，這樣才有討論空間，她與所有高雄市議員，會站在市民的角度，希望讓高雄獲得比以往更多的經費。

柯志恩說，財劃法非常重要，陳其邁是說要把財劃法修好，並不是說財劃法不能修。除了土地面積、人口數之外，還包括財政能力等數字，希望能化成比率，讓各縣市獲得更合理分配。

柯志恩表示，過去賴清德委員、賴清德市長都曾希望重新討論財劃法，怎麼到了當總統的時候，就放棄這樣的想法。民進黨要是有任何想法，都歡迎提出自己的版本，「提出版本非常重要」，大家來好好修法。

柯志恩說，她不認為要有百分之三的首都稅，會各自提出版本，也奉勸民進黨要提出自己版本，這樣才有討論空間，她與許采蓁及所有高雄市議員，一定站在高雄市民的角度去做。