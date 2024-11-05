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柯志恩高雄掛競選看板 ：財劃法修法會站在高雄市民角度
立法院排審財政收支劃分法修正案，引發朝野攻防。有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，今天在高雄市區掛上首面競選看板。陳其邁說，「讓財政收支劃分法好好替高雄人講話，比競選看板重要」。柯志恩說，奉勸民進黨要提出自己版本，這樣才有討論空間，她與所有高雄市議員，會站在市民的角度，希望讓高雄獲得比以往更多的經費。
柯志恩說，財劃法非常重要，陳其邁是說要把財劃法修好，並不是說財劃法不能修。除了土地面積、人口數之外，還包括財政能力等數字，希望能化成比率，讓各縣市獲得更合理分配。
柯志恩表示，過去賴清德委員、賴清德市長都曾希望重新討論財劃法，怎麼到了當總統的時候，就放棄這樣的想法。民進黨要是有任何想法，都歡迎提出自己的版本，「提出版本非常重要」，大家來好好修法。
柯志恩說，她不認為要有百分之三的首都稅，會各自提出版本，也奉勸民進黨要提出自己版本，這樣才有討論空間，她與許采蓁及所有高雄市議員，一定站在高雄市民的角度去做。
國民黨籍高雄市前議長許崑源女兒、現任高雄市議員許采蓁，今天為有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，在六合一路三角窗掛起兩人在高雄的第一面合體看板。許采蓁說，掛看板的地點，之前是掛韓國瑜與李四川合體的競選看板。柯志恩說，有傳承的意味，也代表國民黨用行動向高雄市民證明有在努力、爭取為市民服務的決心。
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