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內惟藝術中心2週年 現地創作、闖關活動同慶

中央社／ 高雄5日電

高雄市內惟藝術中心營運滿2年，上月底入館人次破百萬；11月9、10日歡慶2週年推出「2gether來內惟啪」，有市集、手作、說故事、藝術家現地創作，並結合音樂和魔術等表演。

內惟藝術中心今天透過新聞稿表示，在內惟藝術中心館內外，重磅推出藝術家現地創作、闖關集點換贈品、音樂及魔術主舞台演出、快閃商店等活動，邀請民眾11月9、10日到內惟藝術中心一起同樂。

高雄市文化局長王文翠表示，由文化局轄下電影館、美術館、歷史博物館三館共構的新型態生活美學場館，內惟藝術中心的2週年以歡樂的慶典主軸，取「啪哩啪哩」（PALI-PALI）音有時髦之意、英文「party」派對的歡樂氛圍，安排一系列慶祝活動。

王文翠表示，歡慶2週年之際，內惟藝術中心也推出新展，大廳牆面邀請插畫家吳騏現地創作「奇想樂章」，打造內惟奇幻國度。吳騏9日將親自為現場民眾繪製作品元素的肖像。

此外，史博館延伸今年高雄設市百年議題，邀請藝術家周學涵策畫「涉世」特展，展示高雄設市之後逐步涉入與世界互動的量能，透過史博典藏品回望百年高雄變化。

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，2週年慶活動在館內外都精彩可期。館內除了手作坊、達人說故事，也在不同地點安排闖關集點遊戲，只要持2週年慶活動生日集點卡，完成各項任務，認識內惟藝術中心之餘，還能獲得精美好禮。

林羿妏表示，館外北側草地也安排2日精彩演出，無論是音樂、台語唸歌、LED扯鈴及溜溜球、奇幻魔術，邀請民眾一定要來現場同樂。

內惟藝術中心表示，歡慶2週年特別推出明信片、鉛筆等內惟專屬紀念品。此外，內惟閱讀區佈置歡樂慶生氛圍，並邀請「雷諾瓦拼圖文化坊」、「美國Cubebot酷比人」等5個品牌快閃進駐。原駐館餐廳猻物咖啡、SO_UP輕食館，和內惟翩翩10個進駐品牌也推出限定優惠。

音樂 高雄市立美術館

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