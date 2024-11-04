「啟航吧！經探號」國際書展暨蔬食博覽會 9日佛光山佛陀紀念館開幕

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「啟航吧！經探號」國際書展暨蔬食博覽會，9日佛光山佛陀紀念館開幕。記者郭韋綺／攝影
「啟航吧！經探號」國際書展暨蔬食博覽會，9日佛光山佛陀紀念館開幕。記者郭韋綺／攝影

高雄市政府、財團法人人間文教基金會主辦「國際書展暨蔬食博覽會」今年邁入第12年，書展以「啟航吧！經探號」為題，9日至15日於佛光山佛陀紀念館開幕，為期一周；佛光山常務副住持慧傳法師今邀大眾同遊佛館，讀好書、食好蔬。

慧傳法師指出，今年書展以尋寶探索引發學習動機，規畫4大旅程包括「經典之旅」、「永續之旅」、「世界之旅」、「遊戲之旅」，帶領大眾體驗經典閱讀、樂活蔬食、環境教育、藝文展演、文化交流等，展開探索旅程。佛光山館還自製宣傳短片，也演出行動劇傳達「啟航吧！經探號」理念。

市府副秘書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，政府與民間資源整合擴大參與度，提升閱讀風氣，帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。他感謝佛館捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子涵養，造福南部莘莘學子。

佛館館長如常法師也說，這次書展創新首度夜間開放，必定帶動書展攤位及蔬食攤位熱鬧迎接各地風聞而來的遊客，輕鬆自在地聆聽佛館三好音樂會、享受書香與蔬食之美。在推薦好書之外，同時也引進13部蔬食餐車會讓年輕人眼睛一亮。

高市教育局規畫33校、共計2400名師生校外教學輪番到佛光山感受書香氛圍，另也分別在國中及國小端建置「愛閱網」、「喜閱網」線上評量系統，擴大閱讀力量，學生閱讀完指定書籍後，上網答題闖關，藉此培養閱讀興趣，截至今年10月底國小學生數已達12萬人，通過闖關書籍數超過440萬本。

佛光山常務副住持慧傳法師今邀大眾同遊佛館，讀好書、食好蔬。記者郭韋綺／攝影
佛光山常務副住持慧傳法師今邀大眾同遊佛館，讀好書、食好蔬。記者郭韋綺／攝影
「啟航吧！經探號」國際書展暨蔬食博覽會，9日佛光山佛陀紀念館開幕。記者郭韋綺／攝影
「啟航吧！經探號」國際書展暨蔬食博覽會，9日佛光山佛陀紀念館開幕。記者郭韋綺／攝影

佛光山佛陀紀念館 法師

延伸閱讀

紅斑狼瘡患者中年拚創業 走過疫情低潮事業展新局

裕隆城秋日養生美食大賞　多元美味還要健康無負擔

主廚揮灑香料魔法 在「夏花餐室」遊走印度宮廷的蔬食地圖

彰化開化寺建寺300年 觀音媽契子女法會、蔬食市集 民眾參與熱烈

相關新聞

財劃法吵不休 高市府：高雄承擔全國20%碳排量

立法院今天討論財政收支劃分法，涉及地方政府普通統籌分配稅款。高雄市府財政局表示，修法應正視長期台灣中南部資源分配不足的實...

彩繪動物狂想曲 生達盃兒童寫生賽開展

藥品大廠生達製藥舉辦第39屆生達盃兒童寫生賽作品展，即日起至本月29日在台南新營民治市政中心展出，共有94幅，本周六上午...

邱議瑩點名柯志恩 「國民黨版財劃法會讓高雄變老四」

立法院審查財劃法，立委邱議瑩指出，近年高雄努力招商引資，營利事業銷售額連3年都超過5.58兆元，獲分配金額僅在六都中排第...

被爆占用身障車位 高市勝利國小校長喊冤：不實指控

高雄市勝利國小校長李進士遭爆料長期占用校內身障車位，他今天接受訪問喊冤，因校內車位不足，該身障車位教職員皆輪流停過，並非...

籲避免放養、餵養遊蕩犬貓…金門野保協會：讓野生動物有生存機會

金門縣野生動物救援暨保育協會將參與第2屆「為野生動物而走大遊行」，協會說，盼民眾避免放養寵物及餵養遊蕩犬貓，以免攻擊或咬...

立法院討論財劃法修法 高雄主張：應考量各地方發展特性

立法院今天討論修正財劃法，攸關地方政府普通統籌分配稅款財源。高雄市政府財政局表示，修法應正視長期台灣中南部資源分配不足的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。