「啟航吧！經探號」國際書展暨蔬食博覽會 9日佛光山佛陀紀念館開幕
高雄市政府、財團法人人間文教基金會主辦「國際書展暨蔬食博覽會」今年邁入第12年，書展以「啟航吧！經探號」為題，9日至15日於佛光山佛陀紀念館開幕，為期一周；佛光山常務副住持慧傳法師今邀大眾同遊佛館，讀好書、食好蔬。
慧傳法師指出，今年書展以尋寶探索引發學習動機，規畫4大旅程包括「經典之旅」、「永續之旅」、「世界之旅」、「遊戲之旅」，帶領大眾體驗經典閱讀、樂活蔬食、環境教育、藝文展演、文化交流等，展開探索旅程。佛光山館還自製宣傳短片，也演出行動劇傳達「啟航吧！經探號」理念。
市府副秘書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，政府與民間資源整合擴大參與度，提升閱讀風氣，帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。他感謝佛館捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子涵養，造福南部莘莘學子。
佛館館長如常法師也說，這次書展創新首度夜間開放，必定帶動書展攤位及蔬食攤位熱鬧迎接各地風聞而來的遊客，輕鬆自在地聆聽佛館三好音樂會、享受書香與蔬食之美。在推薦好書之外，同時也引進13部蔬食餐車會讓年輕人眼睛一亮。
高市教育局規畫33校、共計2400名師生校外教學輪番到佛光山感受書香氛圍，另也分別在國中及國小端建置「愛閱網」、「喜閱網」線上評量系統，擴大閱讀力量，學生閱讀完指定書籍後，上網答題闖關，藉此培養閱讀興趣，截至今年10月底國小學生數已達12萬人，通過闖關書籍數超過440萬本。
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