彩繪動物狂想曲 生達盃兒童寫生賽開展

藥品大廠生達製藥舉辦第39屆生達盃兒童寫生賽作品展，即日起至本月29日在台南新營民治市政中心展出，共有94幅，本周六上午10點還將安排頒獎典禮與開幕儀式，現場上班時間免費開放參觀。

生達盃兒童寫生賽數十年來累積口碑，歷年都吸引來自各地家長帶著子女參賽，今年第39屆已於10月19日在頑皮世界野生動物園圓滿落幕，從參賽作品共評選出幼兒園、低年級、中年級及高年級組94件作品。

生達盃兒童寫生比賽由財團法人范道南文教基金會主辦，基金會董事長范滋庭指出，寫生比賽分成幼兒園、國小低年級、中年級、高年級四組別，各組取金牌獎一位，頒發獎牌及獎學金8000元，銀牌獎二位，頒發獎牌及獎學金5000元，銅牌獎三位，頒發獎牌及獎學金3000元；本屆因參賽踴躍，且畫作素質提升，部份組別特別增額錄取，得獎作品公布在生達化學製藥企業永續發展網頁中。

該基金會表示，本屆寫生賽邀請國內知名畫家吳鴻滄、林昭安、歐益豪及林宜靜等四位老師擔任評審。幼兒園金牌林奕澄(北勢幼兒園)，作品畫面完整，表現出小朋友直觀造型感覺，鴕鳥黑色很吸睛。低年級金牌方辰歆(大同國小)，作品畫面構圖新穎有趣，蠟筆水彩搭配得宜，棕櫚樹優美傳神，人物姿態表情生動。中年級金牌張育維(崇文國小)，畫面色彩鮮明，空間變化有層次，人物動作活潑，作品完整呈現極佳視覺效果。高年級金牌林書齊(復興國小)，作品主題明確，鸚鵡和寫生人物，表現生動活潑，充滿歡樂童趣，技法成熟。