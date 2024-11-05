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屏東物產館新團隊 專業遭質疑

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東農業物產館開幕後僅營運1年，遭業者解約撤場，歷經5次流標才找到新團隊。本報資料照片
屏東農業物產館開幕後僅營運1年，遭業者解約撤場，歷經5次流標才找到新團隊。本報資料照片

屏東農業物產館斥資2億元興建，開幕後營運僅1年業者解約撤場，縣府農業處重新招商，5次流標後完成評選，但議員擔心得標廠商專業度不足，須緊盯實際行銷與運營。農業處說，新團隊構想不錯，搭配明年熱帶農業博覽會，帶給民眾全新感受。

農業物產館2022年8月開幕，去年10月廠商以營運成效不佳解約，期間一度借給軍方教召，淪為蚊子館。縣府重新檢討營運模式，今年9月終於找到新的經營廠商。

縣議員黃明賢說，得標廠商是階梯影像製作公司，合約1年，得標金額297萬元，這家公司大多做影像策展，跟農產銷售沒有太多關聯。

農業處長鄭永裕回應，得標廠商的專長雖在影像、展覽，團隊成員中有青農，希望能兩者結合，未來1樓以青農小農為主題的賣場，打造沉浸式影音體驗空間，形塑屏東縣現代化農業科技與人文。

2樓除展覽空間，一旁還有產業園區正在開發，未來做為聯合服務中心、農業大學使用，也可提供青創、青農業者獨立辦公室等；3樓可引進餐廳，旅遊觀光業者等，做露天餐飲聚會或觀光活動。

黃明賢提醒，農業物產館肩負在地物產展銷責任，經營國道休息區卓有成效的南仁湖集團只撐1年就違約落跑，農業處不要急於解決眼前問題而租，應詳細參酌廠商經營計畫，隨時緊盯實際行銷與運營。

屏東縣 農業處 青農

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